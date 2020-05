De Denisa Macovei,

Spre amuzamentul celor din jur și al fanilor, artistul de la Famous Production spune că de ceva timp a început să se distreze imitând artiști români și internaționali și, încurajat de cei din jur, își mărește pe zi ce trece repertoriul, mai ales de când stă acasă. Artistul a postat de curând un clip pe YouTube și în care imită foarte bine timbrele vocale ale lui Smiley, Denis de la The Motans, Alex Velea, Connect-R, Justin Bieber, Adam Levine, Pepe, Khalid sau… Ion Dolănescu!

“Am descoperit acest gen de material și de imitare la Roomie. Mi-am dat seama că pot și eu acest lucru și îmi amintesc că prima dată am reușit cu vocea lui Ion Dolănescu”, spune Edward, care adaugă faptul că îi este mult mai ușor să imite vocile care au mai multe particularități, un anumit timbru mai gros sau mai subțire. “Singura persoană pe care am încercat până acum să o imit și încă nu îmi reușește foarte bine este Randi. Mai am de lucrat”, a mai completat amuzat Sanda.

