Alina Pușcău vorbește despre efectele tratamentului pe care l-a început în urmă cu aproape două săptămâni.

„Astăzi m-am vopsit singură și începe să îmi cadă părul. Începe să îmi cadă părul, să fie foarte rar. De la a treia ședință nu știu cât o să cadă, poate să cadă tot, poate să cadă mai puțin. Nu știu cum să reacționez la tratamentul acesta”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Alina Pușcău nu a avut simptome imediat după ce a început tratamentul, însă ulterior a început să se simtă rău.

„Astăzi mă simt mult mai bine. Mulțumesc lui Dumnezeu că încep să mă simt din ce în ce mai bine și că pot să mă mișc, pot să fac lucruri, să mă întâlnesc cu prietenii, pot să mănânc. Nu puteam să mănânc. De nouă zile abia am pus ceva în corpul meu. Vă mulțumesc și tot le încurajez pe femeile care trec prin această perioadă, că este o perioadă grea, nu este ușor, dar suntem aici cu toții să ne ajutăm”, a mai spus ea.

Medicii i-au descoperit 11 tumori

Tratamentul agresiv pe care Alina îl urmează îi provoacă dureri chinuitoare și stări de epuizare. Olga Barcari a vorbit despre situația grea prin care trece Alina și dezvăluie că medicii i-au descoperit, de fapt, 11 tumori la sân și nu 5, cum anunțase inițial.

„Mă îngrijorează că nu știi la ce să te aștepți, mai ales că a zis că are 11 tumori, de fapt, nu 5. Și da, îi sunt alături. O fac tot timpul să râdă, să… stilul meu, da, o fac să râdă. Fac numai prostii din astea, în caz că pățești ceva, te rog frumos să mă suni, să mă anunți. Adică, știi cum, când te-a apucat, Doamne ferește, vreo criză… Da, de fapt, haz de necaz. Îi tot spun că, în loc să vorbim despre bărbați, despre iubire, despre vacanțe, noi vorbim despre boală”, a dezvăluit Olga Barcari, pentru Spynews.ro.