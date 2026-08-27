Nu există sprijin pentru un guvern tehnocrat

Președintele crede că românii au înțeles acum (sic!) că ar fi fost bine ca guvernul Tomac să treacă și promite să vină cu o nouă propunere după 1 septembrie.

„După cele două nominalizări am realizat că nu există şanse de majoritate pe perioada vacanţei parlamentare. Ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuţii permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, şi eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, la Chişinău, unde a susţinut o conferinţă de presă.

De ce spune Nicușor Dan că nu s-a grăbit să ofere o nouă variantă de premier: „Am protejat România”

După eșecul primelor două nominalizări de a coagula o majoritate parlamentară, decizia de a amâna o a treia propunere a fost luată din rațiuni strategice, susține șeful statului. Această pauză politică a avut ca scop protejarea imaginii României în perioada evaluărilor realizate de agențiile internaționale de rating, evitându-se astfel riscul ca presa externă să relateze despre căderea unui al treilea premier desemnat.

„Nu am mai făcut o numire în perioada în care România era evaluată de agențiile de rating, ca să nu vedem în presa internațională că a căzut și al treilea guvern. Era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnat și să transmitem ideea că situația politică e detabilizată”, a declarat șeful statului.

Când vor fi schimbați șefii serviciilor seceret?

Președintele a spus și de ce nu a numit încă un șef la SRI, susținând că nu a vrut să suprapună această discuție peste negocierile privind premierul. „Șeful SRI va fi schimbat abia după ce vom avea un nou guvern și va putea discuta cu toate partidele”, și-a argumentat el poziția.

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