Mesajul transmis de Cristian Tudor Popescu

„Întuneric la lumină

„Orice persoană care a reprimat, participând la acțiuni de reprimare, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. Domnul Pahonțu nu e în această situație”.
Încercând să-l securizeze pe securistul șef etern al SPP și comesean al său, președintele N. Dan face ultimul pas spre scoaterea la lumină a întunericului rece din el. Pasul din fața armelor care au tras în oameni în decembrie ’89, în spatele lor. Ultimul?”, a transmis Cristian Tudor Popescu, pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan i-a luat apărarea lui Lucian Pahonțu

Președintele României a vorbit de la Chișinău pentru prima dată despre dezvăluirile legate de șeful SPP, Lucian Pahonțu. Acesta a spus că orice persoană care a fost implicată în reprimarea manifestanților din timpul Revoluției din decembrie 89 nu ar trebui să ocupe o funcție publică.

Totuși, Nicușor Dan consideră însă că „generalul Pahonțu nu se încadrează aici”. Președintele a refuzat însă să-și argumenteze poziția.

Mai mult, președintele a criticat titlul anchetei Recorder care a readus în prim-plan apartanența la Securitate a lui Pahonțu, spunând că „nu se justifică în conținut”. „Nu ştiu care e scandalul”, a adăugat el.

Președintele recunoaște că nu l-a evaluat pe Pahonțu

„O evaluare a acestui serviciu am făcut-o cu propriile simțuri ”, a argumentat Nicușor Dan întrebat dacă a cerut o evaluare a lui Lucian Pahonțu.

Președintele a admis că nu a făcut o evaluare managerială a șefului SPP, dar s-a convins că serviciul este unul profesionist cu ofițeri buni.

După ce șeful statului i-a luat apărarea lui Pahonțu în timpul conferinței de presă din Republica Moldova și a criticat Recorder, reacțiile sale au stârnit un val de critici pe pagina de Facebook.

În aproximativ șapte ore, videoclipul cu declarațiile a strâns peste 1.200 de comentarii în care președintele este criticat pentru gestul său. Românii au lăsat mesaje în care îi spun președintelui că „ar trebui să-i fie rușine”, îi cer demisia sau în numesc „o dezamăgire”.

Din SUA vine cea mai dură critică a lui Nicușor Dan, după ce l-a apărat pe generalul Pahonțu

Una dintre cele mai dure și mai articulate reacții vine din Statele Unite ale Americii, unde politologul și profesorul universitar Vladimir Tismăneanu a lansat o serie de critici de o vehemență fără precedent la adresa șefului statului, acuzându-l de degradare morală și de complicitate cu vechile structuri de securitate.







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