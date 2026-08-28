Alina Pușcău continuă tratamentul împotriva cancerului, iar astăzi s-a întors la clinică pentru o nouă ședință. Vedeta a dezvăluit pe rețelele de socializare cum decurge călătoria spre vindecare și ce vești i-au dat medicii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Alina Pușcău a început tratamentul pentru cancer în urmă cu trei săptămâni. Recent, vedeta a observat că a început să îi cadă părul la scurt timp după ce a început tratamentul împotriva cancerului.

„Astăzi m-am vopsit singură și începe să îmi cadă părul. Începe să îmi cadă părul, să fie foarte rar. De la a treia ședință nu știu cât o să cadă, poate să cadă tot, poate să cadă mai puțin. Nu știu cum să o reacționeze la tratamentul acesta”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

Alina Pușcău a început tratamentul împotriva cancerului la o clinică din California. Ea a anunțat zilele trecute că în luna septembrie va face a treia ședință de tratament. „Pe 28 fac a doua sesiune, iar pe 18 septembrie o fac pe a treia. Le fac din trei în trei săptămâni, iar după aceea voi face un PET-scan, ca să vedem dacă metastazele s-au oprit din evoluție și dacă tumorile s-au micșorat”, a declarat Alina Pușcău

Fostul model a dezvăluit recent că a fost diagnosticată cu cancerul la sân, iar medicii luptă din răsputeri să îi salveze viața. Fosta concurentă de la „Asia Express” își ține la curent fanii de pe contul de socializare cu starea ei și acum a dezvăluit cum i s-a schimbat viața de când a aflat că suferă de boala nemiloasă și a început tratamentul dureros.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE