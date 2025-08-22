În 2025, vedeta și-a propus cel puțin șapte vacanțe, iar în prezent se află deja la a șasea destinație, Grecia, unde se bucură de o croazieră însorită alături de familie și prieteni.

După emoțiile trăite alături de fiul său cel mare, Alex, care a susținut examenul de Bacalaureat, Ela Crăciun trăiește acum momente pline de liniște și bucurie, surprinse în instantanee emoționante alături de fiul său de aproape 20 de ani.

Anul 2025 a fost pentru Ela Crăciun o adevărată odisee turistică: a început în Maldive și a continuat cu Italia, Palma de Mallorca și Dubai, Grecia fiind cea mai recentă oprire. Urmează, în câteva luni, o nouă destinație de vis: Vietnam.

Mare iubitoare de gastronomie, Ela Crăciun a făcut și un top al preparatelor sale preferate din Grecia, recomandând românilor aflați în vacanță să încerce sardinele la grătar, brânza cu miere, tarta de portocale, plăcinta cu spanac și salata Dakos.

„Viața de zi cu zi este plină de provocări și activități, dar pentru mine echilibrul este esențial. Îmi place să compensez momentele solicitante cu vacanțe petrecute în familie, unde am timp pentru mine, dar și pentru clipele de calitate alături de cei dragi. Așa îmi încarc bateriile și mă întorc mereu cu energie și inspirație”, a declarat Ela Crăciun.

Pe lângă cariera TV, proiectele editoriale și viața de familie, Ela Crăciun se bucură și de succesul unui proiect de suflet, podcastul „Cu Ela la doctor”, aflat în plină ascensiune. Lansat anul trecut, podcastul a ajuns deja la peste 50 de episoade, iar Ela Crăciun se pregătește acum pentru debutul celui de-al patrulea sezon.

