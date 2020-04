Ela Crăciun e de 50 de zile închisă în casă cu 3 copii. Ce trucuri are pentru a nu ajunge la psiholog

De Denisa Macovei,

„Oricând de întinși la maximum ar fi nervii noștri, trebuie să rămânem în continuare în casă și să ne gândim la binele copiilor noștri, al părinților noștri și, totodată, la binele nostru. Mi-a luat ceva timp până să accept această realitate. Am decis să nu fac o dramă din asta și să îmi aloc această perioadă pentru a face toate lucrurile pe care nu le-am terminat la timp. Am avut o discuție cu familia și le-am spus că trebuie să ne facem un program, atât împreună, cât și separat. Timpul meu trebuie să existe în continuare. În timp ce copiii fac lecții sau se joacă, eu am timp să scriu, iar soțul meu lucrează. În felul acesta, timpul împreună va fi mai valoros”, a spus Ela Crăciun.

În plus, fosta prezentatoare TV a dezvăluit câteva dintre metodele care o ajută să nu devină victima anxietății:

-Îmi aloc timp pentru discuții cu familia și prietenii, la telefon sau prin internet. Mi-am făcut un obicei în a suna prieteni și a-i întreba ce mai fac. În această perioadă este important să fim empatici cu cei care ne sunt dragi, să îi ajutăm cu un sfat dacă au nevoie, dar cel mai important este să-i ascultăm. Un prieten care să te asculte, poate fi colacul tău de salvare.

-Evit știrile negative. Mă uit de câteva ori pe zi la știri, dar evit să mă expun pentru o perioadă mai lungă informațiilor alarmante. Știu să fac diferența între informația adevărată și fake news.

-Mi-am setat ce vreau să fac atunci când se termină pandemia. Aleg să mă gândesc în continuare la ele și îmi propun pașii pe care îi voi face până acolo. Este ok să îți faci planuri. Ai un motiv să vezi lucrurile bune care se vor întâmpla și nu lucrurile mai puțin bune care se întâmplă acum.

-Am început un jurnal al recunoștinței. Am înlocuit lista de lucruri care îmi generează anxietate cu o listă de lucruri bune. În fiecare zi îmi notez un lucru pentru care sunt recunoscătoare. Faptul că familia mea este sănătoasă, că petrec mai mult timp cu soțul și cu cei mici, că am prieteni pe care pot să mă bazez și o comunitate extraordinară de oameni care mă urmăresc sunt motivele pentru care eu nu îmi dau voie să privesc această situație dintr-un unghi dramatic.