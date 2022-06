,,Am avut o perioadă plină de emoții și am trecut prin toate evenimentele posibile la final de an școlar. De la primul Bal al Bobocilor pentru Bibi, unde a ieșit Mister Farmec, la prima serbare din viața lui Nicho, unde care a avut rolul unui Păienjenel. S-a descurcat foarte bine, și-a învățat bine rolul și a fost pur și simplu minunat!

Apoi am avut premierea lui Bibi, care a luat anul acesta Mențiune cu nota 9,52 și sunt foarte mândră de el. Apoi serbarea Alesiei de final de an, unde s-au interpretat mai multe piese de Caragiale, iar ea a jucat în Domnul Goe și a fost MamMare.

La fiecare eveniment de genul acesta am extrem de mari emoții și bineînțeles că de fiecare dată am lacrimi în ochi”, a declarat emoționată Ela Crăciun.

Întrebată care este secretul unei cariere de succes și al unei familii perfecte, Ela Crăciun a fost mereu de părere că indiferent cât de ocupată este cu activitățile sale profesionale, la finalul zilei, contează să petreacă și puținul timp rămas cu cei dragi si să le ofere atunci atenția sa completă și toată dragostea sa.

,,Sunt zile în care mă aflu într-o alergătură continuă, însă chiar și atunci copiii și familia sunt mereu cu mine, în gândul și în inima mea. Suntem o familie normală, care nu are pretenția de a fi perfectă, însă ne iubim foarte mult și suntem cei mai importanți unii pentru ceilalți”, a mai spus Ela Crăciun.

