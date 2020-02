Daniel Iordăchioaie a dat jos 45 de kilograme din cauza problemelor de sanătate

Spre deosebire de alți artiști, pe Iordăchioaie nu aspectul exterior l-a motivat să slăbească, ci diabetul, căci, din momentul în care a fost diagnosticat, s-a decis să-și schimbe modul de viață.

”Am slăbit 45 de kilograme în trei luni și jumătate-patru. Am început să merg la sală, am renunțat la lift. Motivul principal e că anul trecut m-a lovit un diabet pe care vreau să-l țin sub control. Acum mă simt altfel, am alt chef”, povestește solistul, care înainte cântărea 130 de kilograme.

Liviu Guță, minus 38 de kilograme cu ajutorul nutriționistului

În doar două luni, Liviu Guță a dat jos nu mai puțin de 38 de kilograme. Solistul de muzică de petrecere nu este încă mulțumit, spunând că mai are puțin până să-şi atingă ţelul – acela de a coborî sub 80 de kilograme. Liviu a slăbit după ce a urmat un regim dat de nutriţionist, în urma unui pariu pus cu… el însuși. După cum susține, artistul a mâncat ”cu frâna pusă”, de 5-6 ori pe zi, consumând mai mult salate și hidratându-se.

Raluca Bădulescu, campioana absolută!

Vedeta a slăbit considerabil după operația de micșorare a stomacului și reușește să se mențină în formă, chiar dacă mărturisește că nu poate renunța la dulciuri. Raluca Bădulescu are acum aproape dimensiuni de manechin, iar nici ei nu-i vine să creadă asta. Înainte să se opereze, jurata de la „Bravo, ai stil” avea nu mai puțin de 125 de kilograme, iar acum a ajuns să aibă talie de viespe. “Am 64-65 de centimetri în talie. Îți dai seama de la 125 de kilograme să spun chestia asta?! Aș fi vrut să zic 90-60-90, dar nu… Bust am 99 cm, talie am 64 sau 65 cm, iar șoldurile sunt 93 sau 94, cam așa. Sunt aproape de standarde. Doamne ajută! Se poate și la vârsta a doua. Dulciurile nu lipsesc, pentru că mie îmi plac foarte mult. Beau și băuturi carbogazoase”, a mărturisit vedeta, fără să menționeze însă că, de fapt, porțiile ei de mâncare sunt… minuscule.

Cătălin Crișan a dat jos 32 de kilograme cu o dietă ce-i poartă numele

Și Cătălin Crișan are un loc fruntaș în top, artistul reușind să scape de 32 de kilograme prin intermediul unei cure indicate de un nutriționist. Solistul, care tocmai a împlinit 52 de ani, a apelat la un regim personalizat – dieta ajungând să-I poarte numele -, cu cinci mese pe zi, din trei în trei ore. ”Bineînțeles, respectând regula de 3 litri de lichide pe zi (exceptând sucurile)”, subliniază Cătălin.

Mihai Bobonete a slăbit 30 kilograme renunțând la carne

Mihai Bobonete, simpaticul Bobiță din serialul ”Las Fierbinți”, a dat jos 30 de kilograme și este decis să-și mențină spectaculosul rezultat.

Comicul nu doar că s-a ținut în mod serios de regim, excluzând carnea din alimentație, ci s-a apucat, în premieră, și de mers la sală. ”Mulți nu știu dacă vorbesc serios atunci când spun că am slăbit 30 de kilograme. Mai gust carne din când în când, dar, în rest, prefer proteina vegetală”, a declarant Mihai Bobonete.

