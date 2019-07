Programul Electric Castle 2019, pe zile

Program Electric Castle 2019 (17 iulie), ziua 0

Program Electric Castle 2019 (18 iulie), ziua 1

Program Electric Castle 2019 (19 iulie), ziua 3

Program Electric Castle 2019 (20 iulie), ziua 4

Program Electric Castle 2019 (21 iulie), ziua 5

Electric Castle 2019. Ce prețuri au biletele

Cei care vor să ajungă la Electric Castle și nu și-au cumpărat încă bilete o mai pot face, însă trebuie menționat că anumite pachete s-au epuizat deja. Pe electriccastle.ro poți vedea ce categorii de bilete și tipuri de pachete mai sunt disponibile.

-General Access Pass – 599 lei

-General Acess Pass + Quiet Camping – 719 lei

-Premium Pass – 899 lei

-Premium Pass + Quiet Camping – 1019 lei

-Day Ticket – 17 iulie – 249 lei

-Day Ticket – 18 iulie – 299 lei

-Day Ticket – 19 iulie – 299 lei

-Day Ticket – 20 iulie – 299 lei

-Day Ticket – 21 iulie – 299 lei

Electric Castle 2019. Cum ajungi la Bonțida

Cu autobuzul

Vor exista autobuze care vor circula non-stop pe ruta Cluj-Napoca – Bonțida. Ele vor pleca de la Sala Spoturilor Horia Demian sau de la Iulius Mall. La întoarcere, autobuzele vor opri în Piața Mărăști și la Sala Sporturilor Horia Demian. Ultimul autobuz va pleca din Bonțida, luni, în jurul orei 13:00. Biletele vor putea fi cumpărate din stații folosind brățara de festival sau cash.

Cu trenul

Toate trenurile care vor trece prin Bonțida, vor opri acolo, indiferent de rangul acestora.

Programul trenurilor este disponibil AICI.

Cu avionul

Avionul aterizează Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, situat la 30 km de festival. De acolo, la festival poți ajunge cu autobuzul sau cu taxiul.

Bilete pentru autobuzul care pleacă de la aeroport sunt disponibile AICI.

Cu mașina

Acestea sunt cele trei rute care pot fi folosite pentru a ajunge la festival

1. Cluj-Napoca – Bulevardul Muncii – E576 – Bontida

2. Cluj-Napoca – Cluj Airport – E576 – Bontida

3. Cluj-Napoca – Cluj Airport – Apahida – E576 – Bontida

Electric Castle 2019. Informații despre artiști

Pentru a-i cunoaște mai bine, mai jos ți-am făcut o listă cu 16 dintre artiștii care vor urca pe scenă în zilele de festival de la Castelul Banffy.

Florence + The Machine – muzică indie rock la Electric Castle

Formația Florence and The Machine este formația britanică înființată în anul 2007, în Londra, iar genul muzical al formației este indie pop, indie rock, soul, art rock.

Membrii formației Florence and The Machine sunt: Florence Welch (fondatoarea formației), Isa Machine, Bobby Ackroyd, Chris Hayden, Tom Monger, Mark Saunders, Rusty Bradshaw. Primul album al formației a fost lansat în iulie 2009.

Formația Florence and The Machine va cânta vineri, 21 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 21:30.

Limp Bizkit – trupa nominalizată de trei ori la Premiile Grammy

Formația americană de nu metal înființată în anul 1994. Membrii formației sunt: Fred Durst (vocal), Wes Borland (chitară, back vocal), Sam Rivers (chitară bas, back vocal), John Otto (tobe).

Formația Limp Bizkit a vândut peste 40 de milioane de înregistrări în lumea întreagă, însă a devenit populară avoluând pe scena muzicii underground din Jacksonviile Florida.

Formația Limp Bizkit va cânta joi, 18 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 22:30.

Nils Frahm – compozitor, pianist spectaculos și producător recunoscut pentru abordarea neconvențională

Muzician german, compozitor și producător de discuri din Berlin. Cunoscut pentru combinarea muzicii clasice cu muzica electronică, dar și pentru abordarea neconvențională a pianului. Nils Frahm va cânta sâmbătă, 20 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 20:00.

Thirty Seconds to Mars – suflu proaspăt în curentul muzical

Având prescurtarea 20STM este formația americană de rock din Los Angeles, California. Înființată în anul 1998, formația este compusă din Jared Leto (vocalistul formației, chitarist și compozitor și Shannon Le. Formația va cânta duminică, 21 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 22:00.

Bring Me The Horizon – BMTH la Electric Castle 2019

Formație britanică de metalcore din Sheffield Yorkshire. S-a format în 2004 și este compus din: Oliver Sykes (vocal), Matthew Nicholls (tobe), Matt Kean (bass), Lee Malia (chitară), Jordan Fish (clape). Bring Me The Horizon va cânta sâmbătă, 20 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 21:40.

Chvrches – formația cu hit-urile care au făcut istorie – The Mother We Share și Recover

Formația Chvrches a fost înființată în anul 2012, iar genul muzical pe care îl cântă este electronic. Membrii trupei sunt: Iain Cook, Martin Doherty, Lauren Mayberry. Cele mai cunoscute hit-uri ale formației sunt: ”The Mother We Share” și ”Recover”, iar albumul lor de debut a fost lansat în septembrie 2013 – ”The Bones of What You Belive”. Formația Chvrches va cânta joi, 18 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 21:00.

Metric – sound-ul perfect al petrecerilor

Formație indie rock și pop rock fondată în anul 1998 în Toronto, Canada. Membrii formației sunt: Emily Haines (vocal, sintetizatoarea ocazional chitară electrică, pian, tamburină, muzicuță), James Shaw (chitară electrică, backing vocals), Josh Winstead (chitară bass), Joules Scott-Key (tobe).

Formația Metric va cânta dumincă, 21 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 20:30.

The Vaccines – senzația rock britanică denumită și renașterea The Ramones

Formația și-a început activitatea în 2009 și și-a recunoscut influențele genului muzical rock n roll și pop de calitate. Membrii formației sunt: Justin Hayward-Young, Freddie Cowan, Arni Arnason și Pete Robertson. Albumul formației de debut a fost What Did You Expect From The Vacines, iar în anul 2005 au ajuns în UK Album Chart pe locul 4. Formația va cânta vineri, 19 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 20:00.

Zeds Dead – formația care completează lineup-ul Electric Castle

Doi dintre cei mai grei DJ din muzica electronică ce și-au câștigat reputația excelentă în rândul unei noi generații de DJ și producători. Membrii formației sunt DC și Hooks, din Toronto. Numele trupei este inspirat dintr-o replică celebră a lui Bruce Wills din filmul Pulp Fiction, ”Zeds dead, baby, Zeds dead”. Formația Zeds Dead va cânta joi, 18 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 00:15.

Zomboy – surpriza festivalului Electric Castle

Joshua Jenkin cunoscut pe numele de scenă Zomboy este unul dintre producătorii de renume ai muzicii electronice și DJ în Marea Britanie. A debutat în anul 2011 cu piesa ”Organ Donor” și s-a clasat pe locul 5 în topul pentru Dubstep al Beatport, pentru o perioadă de opt săptămâni.

Zomboy va concerta miercuri, 17 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 1:00.

Jauz – fondatorul și CEO al ”Bite This”

Sam Vogel, cunoscut sub numele de scenă Jauz este un DJ american și producător de muzică electronic. Fondatorul și CEO al ”Bite This” a început să cânte la chitară și să producă muzică electronică de la vârsta de 15. Jauz va cânta dumincă, 21 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 01:10.

Sigma – trupa care a vândut peste 3 milioane de single-uri cu 4 înregistrări

Membrii formației Sigma Cameron Edwards și Joseph Lenzie vor participa anul acesta la festivalul Electric Castle. Genul electronic, dance va încânta publicul de la Castelul Banffy Bonțida, vineri, 19 iulie la ora 23:15.

Infected Mushroom – duo muzical de excepție la Electric Castle

Duo muzical israelian format din Amit Duvdevani și Erez Eisen. Sunt unul dintre cele mai bine vândute grupuri din istoria muzicii israeliene, atât în ceea ce privește vânzările interne, cât și cele internaționale. Anul acesta, Infected Mushroom vor cânta la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, vineri 19 iulie ora 02:30.

Boys Noize – producător german și DJ de muzică electronică

Alexander Ridha cunoscut sub numele de Boys Noize este din Berlin și, de-a lungul timpului, a remixat o serie de piese ale artiștilor de renume, printre care: Snoop Dogg și Depeche Mode. Artistul va concerta la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, vineri, 19 iulie ora 00:45.

The Black Madonna – DJ-ul anului 2016

Originară din Kentucky, Black Madona este un DJ american, producător și muzician. În anul 2016, Mixmag a denumit-o DJ-ul anului. Genul muzical al lui Black Madonna este house, disco și techno. Artista va cânta vineri, 19 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, ora 02:00.

Sofi Tukker – Best Friend cea mai cunoscută piesă a formației prezentată într-o reclamă Apple a iPhon-ului X

Duo muzical format din Sophie Hawley-Weld și Tucker Halpern. Albumul Treehouse al trupei a fost nominalizat în decembrie 2018 pentru un album Grammy pentru Best Dance Electronic Album.

Formația va cânta vineri, 19 iulie la Electric Castle, Castelul Banffy de la Bonțida, de la ora 22:00.

