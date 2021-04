Elena Băsescu a împlinit 41 de ani. Imagini rare cu fiica fostului președinte și cei trei copii

Fiica fostului președinte al României le-a arătat fanilor, cum a fost surprinsă de cei trei copii ai săi, Traian, Sofia și Anastasia.

Fiica fostului președinte al țării a împlinit 41 de ani și a suflat într-un tort personalizat, de ciocolată, alături de cei trei copii ai săi .

Elena Băsescu are trei copii, din două relații diferite. Cu Bogdan Ionescu (Syda) are un băiețel și o fetiță, Traian Junior , în vârstp de 6 ani și Sofia Anais de7 ani și jumătate. De asemenea, din relația cu Cătălin Tomată o are pe mezina Anastasia, care pe 4 iunie va împlini 3 anișori.

Elena a primit zeci de masaje din partea celor care o urmăresc, mulți dintre aceștia felicitând-o pentru cât de bine arată, după cele trei nașteri.

