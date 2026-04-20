Compania HiPP, producătorul alimentului, a declarat că alterarea produsului ar putea fi rezultatul unei „intervenții ilegale externe” în rețeaua de distribuție SPAR Austria.

„Conform informațiilor de care dispunem în prezent, această situație critică implică o intervenție ilegală externă care afectează canalul de distribuție SPAR Austria”, a transmis HiPP. Poliția a indicat că teste de laborator pe borcane similare confiscate în Slovacia și Cehia au relevat prezența unor substanțe toxice. Alerta a fost emisă pe baza investigațiilor din Germania, dar alte detalii nu au fost furnizate.

Potrivit unui purtător de cuvânt al SPAR, măsura de retragere a produsului a afectat 1.500 de magazine din Austria, fără impact asupra altor țări.

Autoritățile continuă să investigheze cazul, iar consumatorii sunt sfătuiți să fie vigilenți.

