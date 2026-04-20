Motorul, care face parte din familia BHE, depășește astfel recordul anterior de 48%, deținut de un alt producător chinez, Chery. Deși Geely nu a dezvăluit public rata de compresie a noului propulsor, specialiștii estimează că aceasta ar putea fi semnificativ mai mare decât la motoarele convenționale pe benzină. Rata ridicată de compresie, deși sporește eficiența energetică, poate pune presiuni mai mari pe componentele motorului și necesită combustibil cu cifră octanică mare.

O noutate notabilă a sistemului i-HEV este integrarea inteligenței artificiale, care optimizează tranziția între modurile de funcționare ale motorului termic și ale celui electric. Conform informațiilor furnizate de inginerii Geely, această tehnologie permite o creștere cu 10% a eficienței generale a consumului. Sistemul hibrid poate comuta între utilizarea motorului termic ca generator de energie electrică sau ca propulsor direct, în funcție de scenariile de utilizare, cum ar fi vitezele urbane reduse sau deplasările pe autostradă.

Primul model echipat cu noul sistem este SUV-ul Geely Xingyue L, cunoscut în Europa sub denumirea de Geely Monjaro. Totodată, sistemul va fi disponibil în curând și pe modelul Xingrui, denumit Geely Preface în Europa.

Geely Monjaro este prima mașină echipată cu motorul I-HEV bazat pe Inteligență Artificială. Sursa foto: Shutterstock.

Cu o putere combinată de 313 CP, sistemul a fost testat în condiții reale pe un model Geely Starray, înregistrând un consum record de doar 2,22 de litri/100 km, omologat de Cartea Recordurilor Guinness. Performanța echivalează cu o autonomie de 45,05 km pentru un singur litru de combustibil, dar a fost obținută în condiții de condus extrem de eficient.

Testele oficiale de omologare prezintă valori ușor mai ridicate pentru modelele echipate cu acest sistem hibrid. Sedanul Geely Preface are un consum de 3,98 de litri/100 km, iar SUV-ul Geely Monjaro înregistrează un consum de 4,75 de litri/100 km. Aceste cifre rămân impresionante, mai ales având în vedere dimensiunile medii ale vehiculelor, care nu se încadrează în categoria compactă. De exemplu, nici măcar Toyota, lider mondial în domeniul hibridelor, nu a reușit să atingă performanțe similare pentru SUV-urile sale de dimensiuni similare.

„Noul nostru sistem hibrid, cu un motor de eficiență record, demonstrează cât de mult poate contribui inteligența artificială la progresul ingineriei auto”, a declarat Jerry Gan, CEO Geely. El a adăugat că această inovație deschide un nou capitol în industria auto globală. Succesul Geely impune o competiție acerbă pentru alți producători din industrie. Performanțele înregistrate de Geely depășesc nu doar valorile oficiale WLTP ale modelelor Toyota Prius, ci și recordul de 2,53 de litri/100 km atins de Prius în 2024 în condiții reale. Cu acest dublu succes – un consum record și eficiență termică neegalată – Geely lansează o provocare directă către rivalii din întreaga lume.

