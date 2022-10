Cântăreața provine dintr-o familie unită și frumoasă, cu mama artistă și tatăl preot. Elena Gheorghe a avut o copilărie foarte frumoasă și își ajuta cu drag părinții la treburile gospodărești.

Elena Gheorghe a fost foarte harnică și a adunat recolta de struguri din acest sezon. Și nu acasă la ea, ci în deplasare, mai exact în locația în care a filmat videoclipul noului single ,„Pirifana”. Cântăreața a vrut să dea o mână de ajutor staffului pentru setup-ul necesar filmării și a adunat câteva coșuri de struguri din via locației de pe Valea Prahovei, amintindu-și de perioada copilăriei: „Am luat parte la toate treburile gospodărești când eram mică și părinții ne-au implicat în toate activitățile casnice. Am cules și struguri, am preparat și must, am gustat din toate frumusețile vieții. Și acum am retrăit acele momente, mai ales că locația este de poveste, așa cum o puteți admira în videoclip”.

Recomandări Putin, declarație enigmatică de ultimă oră: „În multe ocazii am spus că suntem deschiși unei negocieri. Iar, cine știe, Odesa poate fi simbolul soluției”

Filmările au durat o zi, iar Elena Gheorghe a schimbat trei ținute. „A fost o zi superbă de toamnă, cu soare, iar filmările au decurs perfect. Pot spune că a fost diferit de orice clip pe care l-am mai filmat până acum. În natură te simți, liber, relaxat. Clar am avut o altă stare și un vibe care s-a oglindit în rezultatul final. Sper să vă placă și vouă! Cât despre piesă: Inima mea, cânta cum vrea ea…”, a declarat artista.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a îngrozit-o pe soția lui Angel Di Maria

Playtech.ro BOMBĂ! Halep scapă de suspendare?! Detaliul ȘOCANT pe care nu l-a băgat nimeni în seamă, e HALUCINANT

Viva.ro Un martor rupe tăcerea după moartea medicului Călin Doboș: „A făcut o depășire haotică și...”

Observatornews.ro Ion a plecat în Italia în 2007 cu 100 de euro în buzunar și multe vise. Ce salariu câștigă acum: "Toți m-au înșelat"

Știrileprotv.ro Vremea bună a trimis turiștii la munte. Șocul oamenilor când au deschis meniurile restaurantelor

FANATIK.RO Câți bani primești de la stat ca să-ți renovezi casa și ce condiții trebuie să îndeplinești

Orangesport.ro Primul lucru pe care au reuşit avocaţii să-l afle în cazul dopajului Simonei Halep! Răsturnări incredibile de situaţie în doar câteva ore

HOROSCOP Horoscop 28 octombrie 2022. Taurii se întorc, fie că vor, fie că nu, la o situație în care conta foarte mult cuvântul și puterea de decizie

PUBLICITATE Celulele stem pot trata peste 80 de afecțiuni: de la tumori și boli de inimă, la diabet și paralizie cerebrală