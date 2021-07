Elena Lasconi, primele declarații despre cununia civilă dintre Alexandra Stan și Emanuel. „Eu știu să țin un secret”

Cununia civilă a Alexandrei Stan a avut loc în urmă cu două luni la Câmpulung Muscel, mai precis pe 24 aprilie. „Eu știu să țin un secret!

Emanuel Necatu este din Câmpulung. M-a sunat Alexandra să mă întrebe dacă sunt de acord să oficiez căsătoria lor, pentru că el este din Câmpulung, deși stă la București.

Eu am cunoscut-o pe Alexandra când am făcut o campanie la Pro TV și de atunci am rămas prietene.

Ea m-a rugat să nu fac tam-tam, să nu se afle. A fost cea mai emoționantă căsătorie pe care am oficiat-o, mi-au dat lacrimile.

Am oficiat la primărie și apoi am mers la Mănâstirea Nămăiești, unde este o icoană făcătoare de minuni. Am stat într-o încăpere cu costume muscelene și m-am îmbrăcat și eu în costum popular ca ei.

Se citea iubirea autentică pe chipul lor. Alexandra și sora ei plângeau în hohote. Am putut să atingem icoana făcătoare de minuni. Îmi doresc să fie fericiți și să mă invite și la botez.

Acum e un maraton de căsătorii și ei au fost foarte hotărâți când au spus Da! S-au luat în brațe și s-au pupat!”, a declarat Elena Lasconi, în emisiunea “La Măruță”, de la Pro TV.

