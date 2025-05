Dacă la dezbaterile politice a purtat doar alb, Elena Lasconi a păstrat tradiția și la primul tur al alegerilor prezidențiale de azi, 4 mai, candidata a ales tot alb. Acompaniată de Cătălin Georgescu, soțul ei, ea a venit pe jos la secția de votare din București, din zona Dristor.

Cine a creat rochia albă purtată de Elena Lasconi

Nu doar cu discursul ei a atras atenția după ce și-a exercitat dreptul de vot, ci și cu ținuta aleasă. Elena Lasconi a îmbrăcat o rochie midi, albă, cu mâneci trei sferturi și un drapaj pe piept. Pantofii au fost crem, iar accesoriile au fost discrete, la gât a avut un colier cu cruce.

Rochia aleasă de Elena Lasconi costă 990 de lei și e creată de Andreea Raicu. Fosta prezentatoare de televiziune are de câțiva ani un brand, multe vedete se îmbracă de la ea, printre care Andreea Marin, dar și Andreea Bălan. Chiar și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, îi poartă creațiile.

Săptămâna aceasta, Elena Lasconi a avut trei dezbateri electorale și trei ținute albe. Albul are o puternică semnificație, transmite o imagine de puritate, simplitate și eleganță. Albul este adesea asociat cu curățenia, sinceritatea și începuturile noi. În multe culturi, este considerat simbolul păcii și al echilibrului interior, sugerând o stare de calm și deschidere.

În modă, albul exprimă rafinament și minimalism, fiind o alegere apreciată pentru aspectul său curat și luminos. De asemenea, în contexte spirituale sau religioase, albul este adesea legat de sacru și de o stare superioară de conștiință. Alegerea de a purta alb poate reflecta o dorință de reînnoire, de liniște sau de exprimare a unei atitudini senine și deschise.

Ce a zis Elena Lasconi după ce a votat

În declarația sa, Lasconi a subliniat mai multe aspecte importante pentru societatea românească. „Am votat cu gândul și cu credința că nu ne vor mai face planurile cei din sistem. Am votat cu credința că nu vom mai avea copii care să se culce flămânzi”, a afirmat ea.

Candidata USR a mai spus: „Am votat cu credința că nicio femeie care are îndrăzneala să se apere nu va mai fi catalogată isterică. Am votat cu credința că orice om din țara asta va vedea că hoții ajung la pușcărie”. Lasconi a încheiat cu un apel la încredere în schimbare: „Am votat cu credința că astăzi se va face dreptate. Am votat cu credința că, la fel ca și mine, există români care cred că în țara asta se va face dreptate!”.

