„Momentan, trebui să recunosc, cum au trecut doar câteva zile de când am fost cerută – prin mare surprindere cerută, nu am mirosit nimic, s-a ascuns Andrei perfect (râde cu poftă și îl ciupește de obraz pe logodnicul ei, n. red.) – nu am apucat să ne gândim prea mult la organizare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nu am apucat să punem pe foaie ceea ce este necesar. Probabil vom începe să ne organizăm săptămânile următoare, să luăm un pix și o foaie și ne punem pe treabă, să facem un studiu de caz. Probabil că evenimentul va avea loc anul viitor, poate se mai liniștesc lucrurile”, a spus Elena Marin.

„Copil îmi doresc de foarte mult timp, dar sunt convinsă că Dumnezeu le va așeza așa cum trebuie pentru noi. Îmi doresc gemeni. Sau măcar un băiat. Dacă va fi fată, nu am ce să spun, dar băiat îmi doresc, recunosc”, a mai dezvăluit Elena Marin, pentru FANATIK.

