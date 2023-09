Elena Marin a suferit în timpul show-ului o accidentare serioasă, o ruptură de ligament. Dacă nu se opera nu își mai putea continua cariera de dansatoare!

Fanii show-ului așteaptă cu nerăbdare ediția Survivor România în care foștii concurenți își vor testa, din nou, limitele.

„Survivor a fost o experiență și o provocare. Dacă starea de sănătatea și momentul la care mă aflu îmi permit, cred că aș mai accepta. În urma experienței trăite, cu siguranță lucrurile ar sta diferit. Am fost foarte vulnerabilă și sensibilă, iar lucrul ăsta m-a defavorizat.

În schimb, puterea de a lupta până la capăt, inclusiv cu ligamentul rupt a fost puterea de care am dat dovadă și am arătat că m-am putut autodepăși”, a declarat Elena Marin pentru FANATIK.

„Cea mai mare provocare a fost accidentarea mea și cele două operații. După ce am consultat mai mulți medici și mi-au zis că dacă mai vreau să dansez trebuie să mă operez, acela a fost momentul dificil în care am simți că-mi fuge pământul de sub picioare. Inițial, vestea asta m-a îngenuncheat. Dar îi mulțumesc medicului că a avut grijă de mine. Am înțeles că suntem vulnerabili. Dacă avem încredere că suntem puternici putem depăși orice greutate”, a mărturisit Elena Marin pentru sursa citată.

Elena Marin s-a despărțit de logodnicul ei

Elena Marin s-a despărțit de logodnicul ei chiar înainte de nuntă. Dansatoarea trebuia să se căsătorească în acest an cu alesul inimii sale, însă evenimentul nu a mai avut loc.

În luna martie a anului trecut, Elena Marin anunțat că se pregătește de nunta cu Andrei, logodnicul ei. Evenimentul nu a mai avut loc, pentru că cei doi s-au despărțit chiar înainte de a ajunge la altar. Dansatoarea mărturisește că nu este încă pregătită să vorbească despre acest subiect, care este unul foarte sensibil pentru ea. Fosta concurentă de la „Survivor România” a fost cerută în căsătorie în direct, în emisiunea „La Măruță” și forma un cuplu de aproximativ 3 ani cu Andrei.

„Este un subiect extrem de delicat pentru mine și îmi doresc intimitate și discreție. Nu mă simt pregătită să vorbesc. Țin la ideea de căsnicie, mi-ar plăcea să îmbrac rochia de mireasă. Îmi doresc să îmi întemeiez o familie frumoasă și fericită. Îmi doresc copii… Dar, probabil, Doamne-Doamne știe mai bine când o să se întâmple și când este momentul”, a spus oftând, Elena Marin, potrivit Fanatik.

