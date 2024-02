Elena Matei a reușit să facă o impresie foarte bună la Survivor România, în sezonul 3. Aceasta a avut un parcurs foarte bun și a reușit să câștige simpatia publicului, dar și a colegilor din echipa Războinicilor, care au suferit enorm atunci când a fost eliminată.

„Poate nu era locul meu aici. Sunt supărată, pentru că mi-aș fi dorit să rămân, să lupt alături de echipa asta. Am dat tot ce am avut. Am făcut tot ce am avut în putință. Se pare că nu a fost suficient, dar pentru mine a fost suficient. Echipa asta e minunată”, spunea Elena Matei, după ce a fost eliminată de la Survivor, potrivit Pro TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Acum, Elena trăiește cea mai frumoasă etapă din viața ei, urmează să aducă pe lume primul ei copil. Ea a postat pe contul de socializare, primele imagini cu ea gravidă. Alături de fotografii, aceasta a scris un mesaj emoționant.

„Imposibil de descris în cuvinte ceea ce simt în această perioadă. Trece atât de repede. 5 luni cu tine. Cant wait to meet u♥️”, a scris Elena Matei, pe Instagram.

Recomandări Două povești utile pentru Marea Votare a lui 2024. Trenul și biserica

Cine este Elena Matei

În urmă cu ceva timp, ea a participat la o altă emisiune celebră, de pe Antena 1. Tânăra a avut un parcurs senzațional la „Chefi la cuțite” și, deși nu a reușit să câștige competiția, a câștigat admirația celor de acasă.

Când s-a înscris la „Chefi la cuțite”, Elena Matei avea 22 de ani și se declara că e o mare pasionată de bucătărie. Spunea despre ea că este studentă la Universitatea Politehnică din București și că a luat viața în piept încă de la o vârstă fragedă, începând să lucreze de la 18 ani, potrivit VIVA!

Urmărește-ne pe Google News