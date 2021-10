Elena Merișoreanu, despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Reghecampf. Ce i-a promis mamei impresarei înainte ca aceasta să moară. „Am fost șocată”

Ionela Prodan s-a stins din viață în 2018, iar Anamaria, fiica acesteia, a suferit cumplit. Acum, impresara trece din nou printr-o perioadă grea, după ce soțul ei, Laurențiu Reghecampf, a depus actele de divorț, după 15 ani de căsnicie. Elena Merișoreanu a făcut primele declarații despre acest subiect.

„I-am promis Ionelei pe patul de moarte că voi sta lângă Anamaria până închid ochii! Dumnezeu să-i dea putere să treacă peste greutăți, peste necazuri. Este o femeie foarte puternică și sunt convinsă că va trece cu bine peste toate, cu bune și cu rele.

Are copiii aproape de ea și eu, și familia mea o să fim alături de ea. Ionela, la spital, când am fost, mi-a zis: «ai grijă de fetele mele!» Am fost șocată și sunt încă șocată de divorț.

Încă mai sper că va fi bine. Știe Dumnezeu! Anamaria va trece cu bine și eu încă mai sper că poate se vor împăca. Măcar pentru minunăția asta de copil!”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Click.ro.

