La scurt timp după ce au făcut anunțul, CRBL a început o nouă relație, cu Olga Guțanu, iar multă lume a speculat că aceasta i-ar fi fost amantă, informație care însă nu a putut fi confirmată de nimeni.

Acum, invitată în podcastul pe care Jorge îl are pe YouTube, Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a spus că nu se aștepta ca artistul să apară atât de rapid alături de o altă femeie.

„Tam-tam-ul a început de când CRBL s-a postat pe TikTok”, a spus Jorge. Iar Elena Vîșcu i-a răspuns imediat.

„Da. Adică acolo cred că nu m-am așteptat. Spun și o să spun în continuare: sunt pentru fericire, să fie toată lumea bine. Adică ne gândim în primul rând, pentru că responsabilitatea noastră sunt copiii noștri. Te gândești… Eu orice fac, mă gândesc. Ok, Alesia. Ok, cum? Adică… primul lucru, te gândești la copil. Și după aia acționezi. Pentru că ai o responsabilitate. Și perioada este destul de dificilă pentru ea. Că nu e o… mergem la Disneyland. Nu a fost o noutate: «Hei, ce tare e»! Știi? Și au fost multe, rapide, intense”, a spus fosta soție a lui CRBL.

Apoi, Jorge a întrebat-o pe Elena Vîșcu dacă ar avea ceva să-i transmită acum fostului ei soț: „Dacă ar fi să-i spui ceva acum lui CRBL, ce i-ai spune?”.

„În momentul de față, acum? Că-i mulțumesc pentru toată experiența. Vorbesc foarte sincer. Pentru toată viața pe care am avut-o împreună, că nu au fost doar lucruri rele. Nu mințim aici. Am trăit o viață și cu bune și cu rele, ca orice familie. Dar… Da, i-am spus, oricum i-am spus. I-am spus: «Te rog frumos, fii mai discret, atât te rog. Fii fericit, fă ce vrei tu, cum vrei tu, dar fii mai discret». Asta era rugămintea mea tot timpului la el. Sau, măcar știi cum, dacă ieși să faci ceva, măcar mai lasă un pic perioada aia de pauză, știi?”, a răspuns Elena Vîșcu.

„A fost prea brusc, așa, prea repede. De la divorț, pac, TikTok-uri”, a replicat Jorge. „Păi nu a trecut o lună…”, a spus Elena Vîșcu, iar Jorge s-a mirat: „Nici o lună nu trecuse?”. „Nu”, a replicat fosta soție a lui CRBL.

După care fosta soție a lui CRBL a dezvăluit că a avut parte de o susținere foarte puternică din partea oamenilor: „Am avut o susținere foarte puternică și le mulțumesc oamenilor. Doamne, asta… Am avut o susținere foarte mare”.

„Neașteptat. Te-ai fi așteptat ca CRBL să fie cel iubit de public?”, a întrebat Jorge. Iar Elena Vîșcu i-a răspuns: „Eu nu am ieșit în față, nu am fost persoana care știi, să stau acolo. Și am stat așa, știi? Și oamenii sunt oameni și simt”. „Altele sabotează, nu îi dau copilul, să nu-l vadă, să nu o vadă”, a continuat Jorge.

„Nu, n-am… Și când ne-am mutat, telefoane, Alesia… Aici, știi, Alesia e mare. Aici deja e altă problemă. Dacă ea își dorește să mai vorbească. Să știi că am lucrat la capitolul ăsta foarte mult. Chiar dacă aș fi o femeie supărată, i-aș fi spus: «Nu mai vorbi, că uite ce…». Nu! I-am zis: «E tatăl tău, te iubește foarte mult. Orice s-ar întâmpla și orice acțiune ar face, este tatăl tău și te iubește cel mai mult». Că nu face el nu știu ce sau nu știu cum, poate nu-și dă seama, trecem așa. Dar e tatăl tău și te iubește”, a mai spus Elena Vîșcu pe YouTube.

