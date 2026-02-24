Soția actorului Cosmin Natanticu a mărturisit că a trecut printr-o perioadă grea și a suferit un AVC. Vedeta a vorbit cu ochii în lacrimi despre perioada grea prin care a trecut, dar care a făcut-o mult mai puternică.

„Am avut un an foarte complicat anul trecut. A fost un an foarte greu, din punct de vedere emoțional, odată că a dispărut tatăl meu și odată că am avut parte de un AVC minor, dar o situație cu care nu m-am mai întâlnit și care m-a dat ușor peste cap. A fost greu de gestionat, mă bucur că am reușit să trec peste și am găsit soluții“, a declarat Eliza Natanticu, la Știrile Antena Stars.

„Am descoperit oricum întâmplător, pentru că această stare era o stare de amețeală, nu mă simțeam în apele mele și am crezut că e un burnout (…) Am făcut un CT și în urma acelui CT am primit acest diagnostic“, a mai spus Lizi.

Eliza și Cosmin Natanticu sunt împreună de 15 ani, iar de șapte ani sunt căsătoriți. Formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, iar recent, cei doi au fost premiați cu titlul de „Cuplul inspirațional al anului”. Soția actorului a vorbit despre cât este de importat să muncești într-o relație, pentru ca aceasta să reziste.

„Suntem un exemplu, poate pentru generațiile mai mici, care uită uneori că într-o relație este nevoie și de muncă, și să te cunoști. Mă bucur totuși că am ajuns să îi inspirăm și pe ceilalți. E greu, mai ales în zilele noastre, să accepți pe cineva așa cum este, toți venim cu un pachet, cu plusuri și minusuri. Trebuie să înveți să-ți accepți partenerul, în așa fel încât să îți accepți minusurile și să te bucuri de plusuri, atunci când apar.

Mie mi se pare că generațiile noi renunță prea ușor. Cred că dacă vrei să menții o relație, trebuie să lupți, cu ghilimelele de rigoare. Trebuie să faci terapie, să lucrezi cu tine…”, a declarat Eliza Natanticu pentru Spynews.ro.

