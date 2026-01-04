Elizabeth Hurley a început anul 2026 într-un mod spectaculos, întruchipând o veritabilă „fată Bond” la o petrecere tematică de Anul Nou. Vedeta de 60 de ani, cunoscută pentru rolul său iconic din filmul „Austin Powers: International Man of Mystery” din 1997, a strălucit într-o ținută îndrăzneață: un costum de baie alb cu centură asortată și o haină de blană albă.

La 60 de ani, apariție în costum de baie

Actrița britanică a încărcat câteva fotografii pe Instagram de la petrecerea sa de Revelion, inclusiv un instantaneu în care zâmbește larg alături de iubitul ei, cântărețul Billy Ray Cyrus, îmbrăcat într-un costum elegant negru.

Într-o altă fotografie, Elizabeth ține un pistol de jucărie argintiu ascuns în talia costumului de baie, păstrând tema filmului clasic de spionaj. „La mulți ani! Încep 2026 cu stil! 🎉 #007Party”, a scris ea în descrierea postării. La petrecere, Hurley a renunțat la haina de blană pentru a poza lângă un decupaj de carton al lui Daniel Craig, celebrul interpret al personajului James Bond.

Într-o altă imagine, actrița apare alături de fiul său, Damian Hurley, care a atras la rândul său privirile cu o ținută formată dintr-un top de mătase și pantaloni din piele cu șireturi. Look-ul lui Elizabeth a fost completat de bucle lejere, un machiaj cu accent pe ochii smokey și un ruj roz pal, alături de cercei strălucitori în formă de cerc.

Admiratorii nu au întârziat să își arate aprecierea în secțiunea de comentarii a postării: „Ar fi trebuit să fii o fată Bond!”, a scris un fan, în timp ce alt utilizator a exclamat: „Ce zeiță!”.

Trucul lui Elizabeth Hurley pentru poze reușite

Această apariție spectaculoasă vine la doar câteva zile după ce Hurley a împărtășit o altă fotografie memorabilă pe Instagram, purtând un bikini cu imprimeu animal, parte din colecția brandului său de costume de baie, Elizabeth Hurley Beach. Fotografia, realizată pe 28 decembrie, era însoțită de un sfat prețios pentru fanii săi: „Când am pozat pentru prima mea copertă American Vogue (într-un costum de baie, desigur), extraordinarul Steven Meisel m-a învățat cât de importantă este iluminarea din spate pentru o fotografie reușită pe plajă – și încă îi urmez sfatul. Așa că iată-mă, prezentând @elizabethhurleybeach”.

În plus, în octombrie 2025, ea a oferit fanilor un alt truc pentru poze reușite în costum de baie, pozând într-un model verde-mentă din colecția sa: „Secretul meu pentru poze flatante în bikini? Întinde-te! Dacă nu ești sigură, ridică brațele sau întinde-te”, a spus ea.

