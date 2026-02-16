Veniturile personalului medical din spitale și serviciile de ambulanță nu vor fi reduse cu 10%

Veniturile personalului medical din spitale, precum și ale angajaților din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%, a anunțat Alexandru Rogobete.

Decizia vine pe fondul preocupărilor legate de impactul negativ pe care o astfel de măsură l-ar fi avut asupra unui sistem deja suprasolicitat.

„O tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase. În sănătate, fiecare verigă este esențială: medici, farmaciști, asistenți, biologi, chimiști, fizioterapeuți, personal tehnic și administrativ – toți contribuie la funcționarea zilnică a sistemului”, a explicat ministrul Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății spune că reducere veniturilor ar fi dus la demotivarea personalului

Reducerea uniformă a veniturilor ar fi dus la demotivarea personalului și la scăderea încrederii în sistem, cu riscul unui nou exod al specialiștilor, avertizează oficialii.

„Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții. Nu putem consolida sănătatea slăbindu-i oamenii”, a subliniat ministrul Rogobete.

Alexandru Rogobete spune că reforma din Sănătate rămâne o prioritate

Cu toate acestea, reforma rămâne o prioritate. Alexandru Rogobete recunoaște că există probleme structurale majore care au fost ignorate ani la rând, precum dezechilibrele, lipsa criteriilor clare și risipa.

„Reforma corectă înseamnă criterii reale de performanță, reorganizarea sistemului de gărzi, reclasificarea spitalelor, reducerea risipei și transparență totală în cheltuirea fondurilor”, a detaliat secretarul de stat.

Pentru personalul medical, Rogobete a transmis un mesaj de încredere și susține că pacienții sunt cei mai importanți în procesul de reformare.

„Reforma pe care o construim este pentru a vă oferi un sistem mai corect, mai predictibil și mai echilibrat. Nu împotriva voastră, ci împreună cu voi (…) Fiecare decizie pe care o iau are un singur criteriu final – binele dumneavoastră. Lupt pentru un sistem mai stabil, mai demn și mai sigur, în care să nu simțiți că deranjați atunci când aveți nevoie de ajutor”, a mai adăugat el.

Alexandru Rogobete s-a opus de la început tăierilor de 10% din sistem

Alexandru Rogobete a refuzat încă din ianuarie 2026 reducerile de perosnal din Sănătate, cerute de premierul Bolojan. La acel moment, ministrul a spus că nu este cazul ca angajați din spitale să fie dați afară, pentru că sunt unități unde deja există lipsă de personal și gărzile nu sunt acoperite complet.

Ministrul a subliniat că, prin reorganizări interne și măsuri precum utilizarea medicamentelor generice, s-au făcut economii importante în sistem, astfel încât spitalele să funcționeze fără a recurge la concedieri de personal medical sau auxiliar.

„Ar fi culmea, în condiţiile în care există spitale unde nu avem personal să acoperim gărzile, să mai dăm şi afară din personalul existent, sau care face mai multe gărzi decât ar trebui să facă pentru a acoperi normativul. (…) Prin multele măsuri pe care le-am luat până acum, cu reorganizarea ambulatorului de specialitate, cu introducerea medicamentelor generice, există deja o serie de economii care s-au făcut în sistem şi care ne permit să funcţionăm fără aceste tăieri semichirurgicale sau chirurgicale făcute de oameni care nu au pus niciodată mâna pe un bisturiu”, a precizat el.

Pe de altă parte, Rogobete a mai explicat atunci că reducerea cheltuielilor cu salariile, cerută de Bolojan, ar putea fi făcută doar în partea administrativă a instituțiilor, fără a afecta activitatea angajaților din unitățile sanitare.

