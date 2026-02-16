O reușită de excepție în chirurgia ortopedică oncologică din România



Displazia fibroasă femurală este o afecțiune scheletică rară, în care osul normal este înlocuit treptat de un țesut fibros, moale și imatur. Atunci când afectează femurul (osul coapsei), aceasta pune probleme serioase de structură, deoarece femurul este cel mai mare os care susține greutatea corpului. În cazul tânărului de 36 de ani s-a practicat artroplastia totală a șoldului cu o proteză primară. Dar la mai puțin de un an postoperator pacientul a prezentat din nou dureri cu decimentarea aseptică a implantului.

,,Pacientul a fost internat ulterior în cadrul unui spital județean, unde s-a realizat o biopsie incizională cu stabilirea diagnosticului de chist osos anevrismal. Având în vedere complexitatea cazului, pacientul a fost transferat în secția de ortopedie a Spitalului Universitar de Urgență București”, a informat echipa de la SUUB. Pentru medicii de la spitalul bucureștean este a cincea intervenție de înlocuire completă a femurului cu o megaproteză tumorală.

Intervenția: Între radiologie intervențională și reconstrucție totală

Succesul operației a depins de o pregătire preoperatorie minuțioasă. Din cauza riscului masiv de hemoragie, medicii de la radiologie intervențională, sub coordonarea dr. Bogdan Dorobăț, au realizat embolizarea surselor vasculare ale tumorii.

Ulterior, echipa de chirurgi a procedat la rezecția integrală a femurului afectat și reconstrucția membrului prin implantarea unei megaproteze tumorale personalizate. Această procedură extrem de dificilă reprezintă singura alternativă viabilă la amputație, oferind pacientului șansa de a merge din nou și de a avea o viață normală.

,,Această procedură reprezintă una dintre cele mai dificile intervenții din sfera ortopediei oncologice, fiind indicată în cazurile în care tumora afectează extensiv femurul și structurile adiacente și vine în sprijinul pacienților ca alternativă a tratamentelor radicale, precum amputația”, arată SUUB.

Echipa care a realizat performanța:

Chirurgie Ortopedică : Prof. Univ. Dr. Cătălin Cîrstoiu, Dr. Cursaru Adrian, Dr. Șerban Bogdan, Dr. Nica Mihai, Dr. Iordache Sergiu.

Anestezie și Terapie Intensivă (ATI): Echipa condusă de Dr. Bratu Angelica.

Standarde europene într-un spital de stat

Această intervenție, unică într-un spital de stat din România, demonstrează că pacienții români pot beneficia de tratamente la standarde europene fără costuri private exorbitante. Costul megaprotezei a fost asigurat integral prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„Realizarea celei de-a cincea astfel de intervenții confirmă nivelul ridicat de expertiză al echipei noastre și capacitatea SUUB de a gestiona cazuri extrem de complexe, la standarde similare marilor centre internaționale”, au transmis reprezentanții spitalului.

În prezent, pacientul se află sub supraveghere și urmează să înceapă un program intens de recuperare medicală pentru a-și recăpăta mobilitatea.

Ultima frontieră în chirurgia de salvare a membrului inferior: TFR sau megaproteza tumorală

Intervenția chirurgicală realizată la SUUB este cunoscută în literatura medicală sub denumirea de Total Femur Replacement (TFR) sau Megaprosthetic Reconstruction. Aceasta este considerată „ultima frontieră” în chirurgia de salvare a membrului, fiind o alternativă la dezarticulația șoldului sau amputație.

Un studiu retrospectiv publicat în PubMed subliniază că înlocuirea totală a femurului (TFR) oferă rezultate funcționale satisfăcătoare, dar este rezervată cazurilor oncologice extrem de specifice. Infecția este cea mai frecventă complicație, dar supraviețuirea implantului pe termen mediu este favorabilă (estimată la aproximativ 50 de luni fără pierderea implantului).

Un alt studiu publicat în MDPI (Cancers) analizează protocoalele de reabilitare și demonstrează că mobilizarea precoce este esențială pentru succesul intervenției. Pacienții care încep să stea în picioare la cca. 4 zile după operație și încep mersul asistat la 4,5 zile au scoruri funcționale (MSTS) mult mai bune pe termen lung.

Salvarea membrului vs amputația

O cercetare comparativă apărută în ResearchGate evaluează beneficiile psihologice și fizice ale megaprotezei față de amputație și evident, chirurgia de salvare a membrului (LSS) prezintă scoruri de calitate a vieții semnificativ mai mari în domeniile fizic și emoțional (88.4% scor funcțional față de 79% în cazul amputației). mai mult, cercetătorii au efectuat o analiză pe 32 de pacienți cu astfel de proteze care au monitorizați timp de 15 ani și au ajuns la concluzia că supraviețuirea generală a protezei a fost de 90% la 5, 10 și 15 ani.

Managerul SUUB își propune să ofere pacienților din România medicină de top într-un spital de stat, prin urmare în cel mult două luni, pacienții care au nevoie de tratament oncologic vor putea să beneficieze, în de radioterapie la cele mai noi standarde în noul Centrul de Radioterapie Oncologică de la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB).

De asemenea, managerul Cîrstoiu propune crearea unui consorțiu medical între Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB-Spitalul Municipal) și spitale din alte județe astfel încât acces românii să aibă acces mai rapid la investigații și tratament, dar și aceleași protocoale medicale în toate spitalele din consorțiu.





