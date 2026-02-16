O reușită de excepție în chirurgia ortopedică oncologică din România

Displazia fibroasă femurală este o afecțiune scheletică rară, în care osul normal este înlocuit treptat de un țesut fibros, moale și imatur. Atunci când afectează femurul (osul coapsei), aceasta pune probleme serioase de structură, deoarece femurul este cel mai mare os care susține greutatea corpului. În cazul tânărului de 36 de ani s-a practicat artroplastia totală a șoldului cu o proteză primară. Dar la mai puțin de un an postoperator pacientul a prezentat din nou dureri cu decimentarea aseptică a implantului. 

,,Pacientul a fost internat ulterior în cadrul unui spital județean, unde s-a realizat o biopsie incizională cu stabilirea diagnosticului de chist osos anevrismal. Având în vedere complexitatea cazului, pacientul a fost transferat în secția de ortopedie a Spitalului Universitar de Urgență București”, a informat echipa de la SUUB. Pentru medicii de la spitalul bucureștean este a cincea intervenție de înlocuire completă a femurului cu o megaproteză tumorală.

Intervenția: Între radiologie intervențională și reconstrucție totală

Succesul operației a depins de o pregătire preoperatorie minuțioasă. Din cauza riscului masiv de hemoragie, medicii de la radiologie intervențională, sub coordonarea dr. Bogdan Dorobăț, au realizat embolizarea surselor vasculare ale tumorii.

Ulterior, echipa de chirurgi a procedat la rezecția integrală a femurului afectat și reconstrucția membrului prin implantarea unei megaproteze tumorale personalizate. Această procedură extrem de dificilă reprezintă singura alternativă viabilă la amputație, oferind pacientului șansa de a merge din nou și de a avea o viață normală.

,,Această procedură reprezintă una dintre cele mai dificile intervenții din sfera ortopediei oncologice, fiind indicată în cazurile în care tumora afectează extensiv femurul și structurile adiacente și vine în sprijinul pacienților ca alternativă a tratamentelor radicale, precum amputația”, arată SUUB.

Echipa care a realizat performanța:

  • Chirurgie Ortopedică: Prof. Univ. Dr. Cătălin Cîrstoiu, Dr. Cursaru Adrian, Dr. Șerban Bogdan, Dr. Nica Mihai, Dr. Iordache Sergiu.
  • Anestezie și Terapie Intensivă (ATI): Echipa condusă de Dr. Bratu Angelica.

Standarde europene într-un spital de stat

Această intervenție, unică într-un spital de stat din România, demonstrează că pacienții români pot beneficia de tratamente la standarde europene fără costuri private exorbitante. Costul megaprotezei a fost asigurat integral prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„Realizarea celei de-a cincea astfel de intervenții confirmă nivelul ridicat de expertiză al echipei noastre și capacitatea SUUB de a gestiona cazuri extrem de complexe, la standarde similare marilor centre internaționale”, au transmis reprezentanții spitalului.

În prezent, pacientul se află sub supraveghere și urmează să înceapă un program intens de recuperare medicală pentru a-și recăpăta mobilitatea.

Ultima frontieră în chirurgia de salvare a membrului inferior: TFR sau megaproteza tumorală

Intervenția chirurgicală realizată la SUUB este cunoscută în literatura medicală sub denumirea de Total Femur Replacement (TFR) sau Megaprosthetic Reconstruction. Aceasta este considerată „ultima frontieră” în chirurgia de salvare a membrului, fiind o alternativă la dezarticulația șoldului sau amputație.

Un studiu retrospectiv publicat în PubMed subliniază că înlocuirea totală a femurului (TFR) oferă rezultate funcționale satisfăcătoare, dar este rezervată cazurilor oncologice extrem de specifice. Infecția este cea mai frecventă complicație, dar supraviețuirea implantului pe termen mediu este favorabilă (estimată la aproximativ 50 de luni fără pierderea implantului).

Un alt studiu publicat în MDPI (Cancers) analizează protocoalele de reabilitare și demonstrează că mobilizarea precoce este esențială pentru succesul intervenției. Pacienții care încep să stea în picioare la cca. 4 zile după operație și încep mersul asistat la 4,5 zile au scoruri funcționale (MSTS) mult mai bune pe termen lung.

Salvarea membrului vs amputația

O cercetare comparativă apărută în ResearchGate evaluează beneficiile psihologice și fizice ale megaprotezei față de amputație și evident, chirurgia de salvare a membrului (LSS) prezintă scoruri de calitate a vieții semnificativ mai mari în domeniile fizic și emoțional (88.4% scor funcțional față de 79% în cazul amputației). mai mult, cercetătorii au efectuat o analiză pe 32 de pacienți cu astfel de proteze care au monitorizați timp de 15 ani și au ajuns la concluzia că supraviețuirea generală a protezei a fost de 90% la 5, 10 și 15 ani. 

Managerul SUUB își propune să ofere pacienților din România medicină de top într-un spital de stat, prin urmare în cel mult două luni, pacienții care au nevoie de tratament oncologic vor putea să beneficieze, în de radioterapie la cele mai noi standarde în noul Centrul de Radioterapie Oncologică de la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB).

De asemenea, managerul Cîrstoiu propune crearea unui consorțiu medical între Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB-Spitalul Municipal) și spitale din alte județe astfel încât acces românii să aibă acces mai rapid la investigații și tratament, dar și aceleași protocoale medicale în toate spitalele din consorțiu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Patru șoferi români de TIR au fost păcăliți cu 93.000 de euro de firma care i-a angajat în țară și i-a trimis să conducă în Belgia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tragic cum a murit Aurelia, prima soție a lui Crin Antonescu. Băiețelul lor s-a stins din viață la doar două luni, iar în anul în care deveneau din nou părinți, o veste cruntă le-a umbrit fericirea
Viva.ro
Tragic cum a murit Aurelia, prima soție a lui Crin Antonescu. Băiețelul lor s-a stins din viață la doar două luni, iar în anul în care deveneau din nou părinți, o veste cruntă le-a umbrit fericirea
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Unica.ro
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
gsp
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.RO
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
GSP.RO
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
Parteneri
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Avantaje.ro
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Emoții uriașe pentru România! Cine este singura noastră patinatoare care intră marți pe gheață la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026
Tvmania.ro
Emoții uriașe pentru România! Cine este singura noastră patinatoare care intră marți pe gheață la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026

Alte știri

Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%
Știri România 19:14
Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse cu 10%
Cenaclul Flacăra: delir, dans, aplauze. Patrioți și suverani: „Ne vânează Liiceanu, Nicușor și Bolojan!” REPORTAJ
Exclusiv
Știri România 19:00
Cenaclul Flacăra: delir, dans, aplauze. Patrioți și suverani: „Ne vânează Liiceanu, Nicușor și Bolojan!” REPORTAJ
Parteneri
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR
Adevarul.ro
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul” african ce zboară pe lângă CFR
Cel mai mare centru militar american din Europa se construiește la câteva sute de km de România. Țara aleasă l-a refuzat recent pe Donald Trump
Fanatik.ro
Cel mai mare centru militar american din Europa se construiește la câteva sute de km de România. Țara aleasă l-a refuzat recent pe Donald Trump
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Concurentul care l-a surprins pe Daniel Pavel la „Desafio: Aventura”: „Om foarte pătimaș”. Ce a spus despre fetele din competiție și cine merita premiul de popularitate
Exclusiv
Stiri Mondene 18:03
Concurentul care l-a surprins pe Daniel Pavel la „Desafio: Aventura”: „Om foarte pătimaș”. Ce a spus despre fetele din competiție și cine merita premiul de popularitate
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif”
Stiri Mondene 17:42
Power Couple 16 februarie 2026. Anunțul cu care Dani Oțil i-a speriat pe concurenți: „Fetele, dacă nu trec proba, ard toți banii din seif”
Parteneri
Imagini superbe cu soacra Andreei Esca! Alexia Eram și-a vizitat bunica franțuzoaică la Paris: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”
TVMania.ro
Imagini superbe cu soacra Andreei Esca! Alexia Eram și-a vizitat bunica franțuzoaică la Paris: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”
O casă veche de 500 de ani săpată în stâncă, desprinsă parcă din Evul Mediu, scoasă la vânzare
ObservatorNews.ro
O casă veche de 500 de ani săpată în stâncă, desprinsă parcă din Evul Mediu, scoasă la vânzare
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Libertateapentrufemei.ro
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Parteneri
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax.ro
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
VIDEO Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate! Micuța a fost grav rănită
StirileKanalD.ro
VIDEO Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate! Micuța a fost grav rănită
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Redactia.ro
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Jurnalista Florența Ghiță s-a stins din viață: „Odihnește-te în pace, draga mea prietenă”
KanalD.ro
Jurnalista Florența Ghiță s-a stins din viață: „Odihnește-te în pace, draga mea prietenă”

Politic

Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
Politică 16:48
Salariile militarilor și polițiștilor nu se taie, a decis coaliția. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale și ce alte măsuri s-au luat
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
Politică 16:28
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Gigi Neţoiu, mesaj tranşant pentru Ilie Bolojan: „Aţi distrus o fermă de şase milioane de euro! Vreţi să ne terminaţi cu totul?”
Fanatik.ro
Gigi Neţoiu, mesaj tranşant pentru Ilie Bolojan: „Aţi distrus o fermă de şase milioane de euro! Vreţi să ne terminaţi cu totul?”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată