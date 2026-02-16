Florile spun mult cu efort minim

Florile combină impactul emoțional cu siguranța și semnificația simbolică, conform unui comunicat de presă emis de grupul Lego. 37% dintre români consideră că florile sunt un gest „simplu, dar cu impact”, 28% cred că „transmit emoții fără explicații”, iar 25% spun că ele „creează un moment special”. Siguranța socială este un alt avantaj: 38% aleg florile pentru că „se potrivesc multor ocazii”, 17% apreciază spontaneitatea oferirii lor, iar 12% consideră că acestea elimină riscul de a greși cadoul.

Valoarea simbolică este importantă pentru 35% dintre respondenți, care oferă flori pentru a-și arăta aprecierea și recunoștința, iar 24% pentru romantism. Florile sunt asociate în principal cu dragoste (53%), apreciere (50%) și respect (45%), în timp ce alte sentimente, cum ar fi regretul, au o pondere redusă.

Preferințe în funcție de generație

În mediul urban, unde achizițiile spontane de flori reprezintă 36%, prospețimea buchetului rămâne un factor esențial pentru cumpărători.

Achiziționarea florilor diferă între generații. Gen Z este cea mai emoțională, 57% cumpărând flori pentru a se simți bine și 45% pentru a-și face o bucurie. Millennials echilibrează între plăcere și funcționalitate, iar Gen X are cea mai puternică afinitate pentru flori, 59% declarând „îmi plac florile”. Femeile percep gestul ca „pentru mine”, iar bărbații îl asociază mai mult cu decorul casei.

Atelier de construcție de flori din LEGO, la București

Cu ocazia zilelor în care se , LEGO a inaugurat, pe 13 februarie, LEGO Botanicals Bloom Bar. Este un spațiu interactiv, situat la Maison Dadoo și deschis până pe 26 februarie, care oferă cuplurilor și prietenilor ocazia de a crea aranjamente florale din piese LEGO, transformând întâlnirile în momente de conexiune autentică. Bloom Bar va fi mutat la Băneasa Shopping City între 27 februarie și 8 martie, iar activitățile speciale vor avea loc pe 24 februarie (Dragobete) și 7-8 martie.

Invitații pot alege un fir de trandafir din „meniul” intitulat „Povești de Dragoste Construite Piesă cu Piesă”. Potrivit studiului, ambalajul și prezentarea buchetelor sunt importante pentru 59% dintre români. Seturile LEGO Botanicals sunt concepute ca o declarație estetică, potrivită atât pentru cadouri principale, cât și pentru decorul caselor.

