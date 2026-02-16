Primul proiect propune creșterea vârstei minime pentru accesul la jocurile de noroc de la 18 la 21 de ani, pentru a proteja tinerii de riscul dependenței într-o perioadă importantă din viața lor.

Al doilea proiect impune reguli stricte pentru publicitate: interzice reclamele online la jocuri de noroc între orele 6:00 și 24:00, la fel ca la TV, și, în plus, interzice folosirea vedetelor pe net. „Nu mai permitem ca imaginea unor vedete să fie folosită pentru a atrage adolescenți către un risc major”, a spus Raluca Turcan, deputat PNL, inițiatoarea celor două proiecte.

Potrivit celui mai recent studiu al „Salvați Copiii”, 14% dintre liceeni au jucat jocuri de noroc în ultimul an. În același timp, 27% au consumat alcool, 24% energizante, 19% fumează țigări, iar 16% folosesc țigări electronice. Mai mult, un copil din 10 are în familie pe cineva dependent de jocurile de noroc.



Aceste proiecte au trecut de Senat, deși în comisie primiseră raport de respingere, și urmează să fie dezbătute și votate în Camera Deputaților. Dacă vor trece de acest ultim for decizional, vor merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

