El a fost întrebat la Parlament, înainte de a pleca spre ședința coaliției de la Palatul Victoria, ce părere are despre afirmațiile USR, care susține că PSD condiționează reformele de tăierile în administrația centrală.

„O să aștept să vedem ce spun… Dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, salariile la profesori, la milițieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord. Le urăm succes”, a răspuns Grindeanu, apoi a intrat în lift și a plecat spre sediul Guvernului, la ședința de coaliție.

Amintim că, în perioada comunistă (1947-1989, după ce Regele Mihai a fost obligat să abdice), Miliția a fost instituția statului responsabilă cu ordinea publică, înlocuind Poliția care exista pe timpul regalității, considerată o instituție „burgheză”.

Miliția stalinistă din anii ’50 avea un rol dur, orientat spre control și represiune, în strânsă legătură cu Securitatea. Miliția era implicată în supravegherea opozanților regimului comunist, în anchete violente, arestări și alte forme de represiune politică. Ulterior, mai ales în ultimii ani ai dictaturii lui Nicolae Ceaușescu, în rândul populației au circulat subversiv celebrele bancuri cu milițienii, glume care ironizau regimul dictatorial.

După Revoluția din 1989 și căderea regimului comunist, Miliția a fost desființată, iar instituția s-a reorganizat sub denumirea de Poliția Română, care aparține tot de Ministerul de Interne, condus în prezent de Cătălin Predoiu (PNL).

Totuși, deși au trecut peste 35 de ani, imaginea „milițianului” a rămas asociată cu abuzuri și aroganță, iar acest cuvânt este folosit acum cu sens jignitor sau disprețuitor și sugerează abuzuri, lipsă de inteligență și mentalitate învechită.

