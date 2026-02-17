La întâlnire se vor discuta teme-cheie precum susţinerea bugetului de stat, reforma administraţiei şi modificările privind taxele locale.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că social-democraţii nu vor susţine bugetul de stat, dacă pachetul social propus de partid nu este acceptat şi dacă investiţiile la nivel local nu rămân la nivelul din 2025.

„Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul”, a afirmat Grindeanu.

Pe de altă parte, ministrul PSD al muncii, Florin Manole, a anunţat că îşi va înainta demisia, dacă până în aprilie nu vor începe consultările cu sindicatele pe tema Legii salarizării.

Tensiunile politice au fost amplificate şi de fostul lider PSD Marcel Ciolacu, care săptămâna trecută a readus în discuţie posibilitatea organizării de alegeri anticipate.

Întâlnirea de la Cotroceni precede vizita oficială a preşedintelui Nicuşor Dan la Washington, unde va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, organizată de preşedintele american Donald Trump. România va avea statut de observator la acest eveniment.

O altă temă importantă pe agenda întâlnirii ar putea fi numirea şefilor serviciilor secrete, un subiect care continuă să genereze dezbateri în cadrul coaliţiei de guvernare.

Deşi divergenţele dintre partidele din coaliţie sunt evidente, preşedintele Nicuşor Dan a declarat săptămâna trecută că, în ciuda percepţiei publice, colaborarea între partide funcţionează mai bine decât se crede.

„Bineînţeles că în viaţă mi-ar plăcea ca multe lucruri să fie altfel decât sunt, dar, în linii mari, dincolo de atacurile continue între părţi şi percepţia, subliniez, percepţia că această coaliţie este în mare suferinţă, eu cred că în realitate, în modul în care ei funcţionează, în modul în care ajung să aibă aceeaşi opinie pe acte normative pe care şi le asumă, această coaliţie funcţionează mai bine decât percepţia”, a subliniat şeful statului.

