După ce emisiunea a ajuns pe micile ecrane, Libertatea a stat e vorbă cu Daniel Pavel, prezentatorul de la „Desafio: Aventura”, pentru a afla cum a simțit el experiența din noua emisiune de la PRO TV.

„A fost o experiență, chiar așa cum a fost ea gândită, le-am spus de multe ori concurenților: aventuroasă! Pentru că am tradus din «desafiantes», care are o conotație de «provocator» și o conotație de «spirit aventuros». În română noi avem «aventurier», dar noi nu ne-am dus pe linia asta, pentru că spiritul aventurier câteodată înseamnă și altceva. Ce are «Desafio: Aventura» și este pe bune până în ultima fibră, până în ultimă celulă o simt… are capacitatea de a merge pe trei piloni.

Are amuzament! Ceva ce este mai rar într-un show cu burta goală. Că unii dintre concurenți sunt cu burta goală. Are autenticitate! Și are aspirațional! Are capacitatea de a te face să te uiți la televizor și să spui… «Era scandal în general, m-am uitat la scandal»! Poate este o ceartă, dar acum vezi și cum s-a stins, vezi motivele pentru care se stinge acea ceartă. Deci are aspirațional, amuzant, are autentic și ce mai are, într-adevăr, cel mai mult, cum o arătăm și aici: are povestea asta de tip «Indiana Jones»! Adică ai un cap și o coadă. Te uiți luni și marți, de la ora 20.30, iar marți seară, când ai închis televizorul, pur și simplu ești mai îmbogățit cu o experiență, cu o aventură”, a spus cel cunoscut de publicul larg drept „Domnul Dan”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Prezentatorul emisiunii „Desafio: Aventura” a vorbit și despre concurenții care participă în competiția de la PRO TV, afirmând că a fost surprins în mod plăcut de Babasha și că Ian (Anghel Bogdan Georgian) ar fi meritat un premiu de popularitate.

„Partea cu cele trei teritorii este, de fapt, unul din marile diferențiatoare ale show-ului. Pentru că în momentul în care îți vine un concurent care s-a simțit bine, a mâncat, a băut poate și o bere, că s-a mai băut… Zici: «Wow, cum o iau pe asta? Ce facem acum? Mai poți?».

Realitatea este că unii au putut și au avut rezultate, cum era odată Generația de Aur la fotbal, din care a făcut parte Florin Prunea și care îmi spune asta: «Dane, noi am mai văzut din astea»! Are 57 de ani, este cel mai în vârstă concurent de reality show. O să-l vedeți! Să vedeți cât rezistă, în primul rând. Ca să nu dau spoiler. Să vedeți cât de mult merge în relațiile interumane, cum se contopește cu ceilalți: când e sfătos, când e prompt, când vine cu una de-a lui Nea’ Florin, cum le mai are el. Dar și când aruncă un proiectil, se zbate pe acolo… Adică Florin Prunea este una dintre marile povești de aventură ale «Desafio: Aventura».

M-a surprins foarte plăcut și Babasha, apropo de grupă de vârstă. El, clar, pe tinerețe nu are nicio problemă. Însă este un om foarte pătimaș! În general, oamenii din zona muzicală sunt așa. A rezistat, a luptat, a avut succese, a arătat că vrea să rămână… Nu există că vreau să plec. De multe ori auzim în reality show-uri: «Nu mai pot, domnule, eu vreau să plec»! A mai spus-o și el. Dar a doua zi se prezenta la joc. «Păi ce facem, măi Babasha?». «Vreau să joc»!

Lui Ian i-am spus, el merita premiul de popularitate, dacă ar fi existat, la un moment dat. Pentru ce o să vedeți că face în show! De la un tip mai cool, mai minimalist… Cum e în stare să se dăruiască și ce e în stare să ofere…

Apoi, fără doar și poate, de la cap la coadă, toate fetele! Toate fetele care au fost capabile de niște performanțe în ceea ce înseamnă reziliență, anduranță… Vai de capul meu! Și uite, chiar a existat o relația foarte bună între concurente și reporterițe. O relație foarte bună! Înțelegeau foarte bine puterea unui testimonial. «De ce trebuie când sunt ruptă, frântă de oboseală și când nu sunt aranjată, de ce trebuie să vorbesc?». Uite, ele au înțeles foarte bine tot și mă bucur atât de mult că au cooperat, pentru că timpul era scurt”, a încheiat Daniel Pavel interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE