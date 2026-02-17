S-au scurs aproape patru ani de când Ayan-Gabriel Vasile, din Mioveni, Argeș, pășește la braț cu suferința. O nemiloasă boală genetică i s-a cuibărit în trup și l-a obligat să lase amanet trecutului amintirile unei copilării fericite la care încă visează. Pentru a putea privi cu speranță spre viitor, lui Ayan, în vârstă de 4 ani și jumătate, trebuie să i se administreze transplantul cu celule stem, procedură pe care o va face în mai multe etape, gândite de specialiștii unei clinici din Slovacia. Pentru a continua tratamentul, băiețelul dependent de scaunul cu rotile are nevoie de 7.000 de euro.

Pentru a spera la o viață mai bună, Ayan, dependent de scaunul cu rotile, are nevoie de 7.000 de euro. Băiețelul de 4 ani suferă de o boală genetică rară și poate face transplant cu celule stem în Slovacia

Timp de peste un an, specialiștii nu au depistat boala lui Ayan

Un episod pasager de varicelă, boală pe care a luat-o de la sora lui mai mare, a fost, parcă, primul pas pe care Ayan – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România l-a făcut spre o lume a suferinței. Era doar un bebeluș care bucura inimile părinților săi – Ancuța și Leontin -, cu gângurelile și mișcările specifice vârstei. Treptat, fără ca cineva să înțeleagă de ce, Ayan a uitat să le mai „vorbească” părinților și să le arate ce bine își poate mișca mânuțele și piciorușele. Să mai stea în funduleț era deja prea mult pentru micuțul care abia trecuse pragul a șase luni de viață.

Ayan, diagnosticat cu o boală genetică rară

Controalele care au urmat la pediatri și neurologi din Mioveni și din București, dar și investigațiile computerizate (RMN și CT) nu au scos la iveală drama care, perfid, prindea contur în trupul bebelușului. A fost nevoie să treacă mai bine de un an pentru ca, până la urmă, specialiștii care l-au examinat pe Ayan să refacă toate analizele, testele genetice și investigațiile computerizate pentru a ajunge la concluzia că băiețelul suferă de o boală genetică rară, deosebit de agresivă.

Un diagnostic crunt care a fost pus când copilașul avea un an și opt luni: malformații cerebrale congenitale – tulburare globală a dezvoltării și leucodistrofie, atrofie de ganglioni bazali și cerebel din cauze genetice (mutații genetice de tubulinopatie – tubb4A), dar și microcefalie.

Ayan a fost supus unei prime etape a transplantului cu celule stem

Terapiile zilnice – kinto, vojta, cele asistate de osteopați veniți din Spania -, făcute fie la clinci, contra unor costuri semnificative, fie acasă, la recomandarea terapeuților, nu au dat, din nefericire, rezultatele sperate. Astfel, specialiștii și-au îndreptat atenția către o ultimă soluție: transplantul cu celule stem.

Disperați, părinții lui Ayan au trimis dosarul său medical la spitale din Austria, Turcia, Serbia și chiar Panama. Faptul că Ayan nu avea încă zece kilograme a fost impedimentul major, legal, ca micuțul să nu fie trecut pe lista celor care ar putea primi transplantul cu celule stem.

Când a trecut peste acea barieră impusă de standardele medicale aplicate în astfel de cazuri, Ayan a fost programat pentru transplant la Clinica Cell Center din Bratislava (n.r. – unitate medicală ai cărei medici sunt specializați în transplantul cu celule stem). Deja, la data de 24 ianuarie, Ayan a fost supus unei prime etape a transplantului cu celule stem dintr-o serie al cărei număr de proceduri va fi stabilit de medicii slovaci în funcție de starea băiețelului.

Acest prim transplant a fost posibil după ce Ayan a fost sprijinit de Primăria Mioveni, de bisericile din Mioveni dar și de oamenii cu suflet care au donat la spectacolul umanitar organizat pentru susținerea băiețelului.

3. Vasile Ayan-Gabriel – la terapie –Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

Ayan trebuie să mai treacă prin alte etape ale transplantului cu celule stem

Pentru ca medicația să poată avea efecte benefice asupra sa, Ayan trebuie să treacă prin mai multe etape ale transplantului. Abia după efectuarea mai multor intervenții obligatorii, medicii vor evalua starea de sănătate a micuțului și vor decide următorii pași ai programului personalizat.

Însă, pentru a continua tratamentul salvator, Ayan mai are nevoie de 7.000 de euro. Următoarele intervenții sunt programate pentru 24 aprilie și, respectiv, pentru finele lunii septembrie. Apoi, rezultatele testelor vor decide următorii pași.

„Doar cu ajutor viața micuțului nostru copilaș va cunoaște mai puțină suferință!”

„Calendarul medical gândit de medicii slovaci cuprinde mai multe etape în cadrul acestui transplant cu celule stem. Una a trecut cu bine, iar ceva semne bune se văd. Ayan mișcă mâinile și picioarele, are un pic de forță cât să ne tragă de păr sau să mute jucăriile dintr-o mână în alta. Din păcate, mănâncă doar pasat, din cauza faptului că mușchii masticatori i-au fost afectați, și nu merge, dar e atent la noi, ne înțelege.

Dar pentru celelalte etape ce vor urma avem nevoie ca de aer de 7.000 de euro. Fără ajutorul oamenilor cu suflet și al fundațiilor nu vom putea să strângem acești bani atât de necesari lui Ayan. Sper ca povestea lui Ayan să ajungă la inimile oamenilor cu suflet și copilașul nostru să primească acest ajutor care pentru noi e uriaș. Doar așa, cu ajutor, viața micuțului nostru va cunoaște mai puțină suferință! Vă rugăm să ne ajutați așa cum ați făcut-o și până acum!”, este apelul disperat pe care Ancuța, mama lui Ayan, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

5. Vasile Ayan-Gabriel – la terapie –Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Cei care doresc să îl ajute pe Ayan o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «AYAN» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 14 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Irina, fiica lui Crin Antonescu, a rămas orfană de mamă la doar 3 ani. Acum s-a transformat într-o femeie superbă. Blondă, cu o siluetă trasă ca prin inel, în ținute provocatoare. Surprinzător, cu ce se ocupă la 23 de ani, are o funcție importantă
Viva.ro
Irina, fiica lui Crin Antonescu, a rămas orfană de mamă la doar 3 ani. Acum s-a transformat într-o femeie superbă. Blondă, cu o siluetă trasă ca prin inel, în ținute provocatoare. Surprinzător, cu ce se ocupă la 23 de ani, are o funcție importantă
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Unica.ro
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
gsp
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.RO
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
GSP.RO
Al doilea om în stat îl apără pe Chivu: „Ce voiați, să dea vina pe propriul jucător?!”
Parteneri
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Avantaje.ro
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Emoții uriașe pentru România! Cine este singura noastră patinatoare care intră marți pe gheață la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026
Tvmania.ro
Emoții uriașe pentru România! Cine este singura noastră patinatoare care intră marți pe gheață la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026

Alte știri

Vremea în perioada 16 februarie - 15 martie 2026. Val de aer rece, apoi vremea devine capricioasă
Știri România 08:28
Vremea în perioada 16 februarie – 15 martie 2026. Val de aer rece, apoi vremea devine capricioasă
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
Analiză
Știri România 07:00
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
Parteneri
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
Adevarul.ro
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
Mitică Dragomir anunţă surprize mari în lupta pentru play-off: “FCSB e cu spatele la zid!”. Care e soluţia pentru ieşirea din criză a campionilor
Fanatik.ro
Mitică Dragomir anunţă surprize mari în lupta pentru play-off: “FCSB e cu spatele la zid!”. Care e soluţia pentru ieşirea din criză a campionilor
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Alex Dobrescu, interviu din spatele gratiilor. Fostul iubit al Cristinei Cioran se află în închisoare și a făcut dezvăluiri neașteptate
Stiri Mondene 09:30
Alex Dobrescu, interviu din spatele gratiilor. Fostul iubit al Cristinei Cioran se află în închisoare și a făcut dezvăluiri neașteptate
Cât costă o vacanță de 5 stele în Jamaica. Suma vehiculată de Maria Constantin pentru un meniu all inclusive la început de 2026
Stiri Mondene 09:10
Cât costă o vacanță de 5 stele în Jamaica. Suma vehiculată de Maria Constantin pentru un meniu all inclusive la început de 2026
Parteneri
Imagini superbe cu soacra Andreei Esca! Alexia Eram și-a vizitat bunica franțuzoaică la Paris: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”
TVMania.ro
Imagini superbe cu soacra Andreei Esca! Alexia Eram și-a vizitat bunica franțuzoaică la Paris: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”
Criminalul lui Gheorghe Chindriş a povestit cum l-a ucis. Ar putea primi pedeapsa maximă
ObservatorNews.ro
Criminalul lui Gheorghe Chindriş a povestit cum l-a ucis. Ar putea primi pedeapsa maximă
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Libertateapentrufemei.ro
Dumnezeu să îi odihnească! Acum sunt împreună, în eternitate! Poate nu îi știi după chip, dar numele lor e celebru în toată lumea! Și tu consumi produsul creat de această familie legendară! Imagini de la priveghiul regretatei doamne, lumea a stat la coadă
Parteneri
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
Mediafax.ro
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
VIDEO Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate! Micuța a fost grav rănită
StirileKanalD.ro
VIDEO Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate! Micuța a fost grav rănită
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Redactia.ro
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
De ce nu este bine să te speli pe cap în MARȚEA ALBĂ. Tradiții și superstiții în Săptămâna Albă 2026
KanalD.ro
De ce nu este bine să te speli pe cap în MARȚEA ALBĂ. Tradiții și superstiții în Săptămâna Albă 2026

Politic

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Cotroceni, după ce PSD a amenințat că ar putea să nu voteze bugetul
Politică 09:12
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Cotroceni, după ce PSD a amenințat că ar putea să nu voteze bugetul
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
Politică 16 feb.
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Cristi Chivu i-a strâns pe români în faţa televizoarelor. Câţi au privit victoria uriașă a lui Inter cu Juventus
Fanatik.ro
Cristi Chivu i-a strâns pe români în faţa televizoarelor. Câţi au privit victoria uriașă a lui Inter cu Juventus
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată