A transformat bubble tea într-un succes global

Martin Berry, un australian cu o carieră bancară de succes, a renunțat în 2013 la un salariu de șapte cifre pentru a investi în bubble tea, fondând Gong cha Global, relatează CNBC. Compania s-a extins din Taiwan în peste 30 de țări, având acum peste 2.000 de locații internaționale.

„Mi-am dat seama, după ce am muncit din greu o perioadă lungă, că nu îmi plăcea cu adevărat sistemul corporativ. Nu îmi plăcea lipsa de spirit antreprenorial”, a declarat Berry. El a adăugat: „Totul era despre gestionarea riscurilor, nu asumarea lor”. Astăzi, Berry este fondatorul și președintele Gong cha Global, o franciză internațională de bubble tea.

Născut în zona rurală a orașului Melbourne, Martin Berry a avut un „spirit antreprenorial” încă din copilărie. „Nu aveam neapărat mulți bani… Am început de la o vârstă fragedă să încerc să încep afaceri și diverse lucruri“, a spus el pentru CNBC.

La doar 19 ani, a obținut primul său job corporativ, după ce s-a strecurat la o prezentare universitară destinată absolvenților. „Ascultam cum aceste companii își prezentau motivele pentru care absolvenții ar trebui să li se alăture”, și-a amintit el. A discutat cu un reprezentant HR al companiei Hewlett-Packard și s-a oferit să lucreze gratuit, ceea ce i-a adus un internship de vară, urmat de un job full-time.

Cu o carieră de aproape două decenii în diferite poziții de top management în Australia, Londra, Singapore și Coreea de Sud, Berry a simțit nevoia unei schimbări.

De la o idee la un fenomen global

În 2011, în timp ce se afla într-un mall din Singapore, a observat o coadă lungă formată în fața unui magazin Gong cha. Curios, s-a alăturat și a descoperit bubble tea, o băutură populară în Asia. «Nu știam nimic despre boba sau bubble tea, dar dintr-un punct de vedere financiar… (m-am gândit) acest produs trebuie să fie incredibil de profitabil”, a spus el.

Berry a început să investigheze conceptul, testând cel mai bine vândute băuturi și observând traficul din magazine. După mai multe încercări nereușite de a contacta patronul Gong cha, a zburat direct în Taiwan și a reușit să încheie un acord cu fondatorul companiei.

Cu o investiție de 2,5 milioane de dolari din economiile proprii, Berry a adus brandul Gong cha în Coreea de Sud, marcând începutul expansiunii internaționale. În 2024, Gong cha a generat vânzări de peste 500 de milioane de dolari la nivel global.

Berry a transformat un brand regional într-un lider global, bazându-se pe o combinație de strategie, viziune și instinct antreprenorial. „Când te străduiești să începi o afacere, crezi că trebuie să inventezi următorul bec sau următoarea roată… dar este departe de adevăr”, a explicat Berry.

„Este vorba despre a căuta ceva cu mult potențial, ceva ce poți face mai bine decât altcineva sau la care poți adăuga o notă diferită (…) Este doar o chestiune de a-ți deschide mintea și ochii către ceea ce există în lume”, a concluzionat el.

