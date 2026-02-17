Invitată în platoul emisiunii „Vacanță de vedetă”, prezentată de Laura Cosoi la Antena Stars, Maria Constantin a dezvăluit cum s-a simțit în Jamaica, o țară cu vibe relaxant, plină de oameni calzi și o destinație foarte primitoare.

Potrivit celor spuse de vedetă, cei mai mulți turiști erau din Canada, iar români și europeni erau foarte puțini.

„Se comportă extraordinar de bine cu turiștii. Am văzut și viața pe care nu o văd turiștii, am încercat să înțelegem cultura lor, obiceiurile și tradițiile lor. Sunt niște oameni foarte veseli, toată ziua ascultă muzică, sunt într-o veselie continuă”, a spus Maria Constantin la Antena Stars.

Vedeta a spus că inițial ar fi vrut să meargă în Brazilia, însă, deoarece a aflat că este riscant să mergi în Rio de Janeiro și că nu ai voie să ieși după ora 21.00 din hotel, ea și soțul ei au decis să plece în Jamaica, acolo unde distracția este la cote maxime.

Maria Constantin în vacanța din Jamaica

Cu doar o lună înainte să plece în vacanță, Maria Constantin a cumpărat biletele și a plătit totul. Iar suma nu a fost deloc una mică, după cum a afirmat vedeta în cadrul emisiunii „Vacanță de vedetă”.

„Este foarte frumoasă, dar nu este o destinație ieftină. Majoritatea hotelurilor de 5 stele au all inclusive și atunci prețul este pe măsură, mai ales că noi am stat și două săptămâni. Trebuie să aveți buget de vreo 10.000 de euro, cu bilete și tot ce cheltui acolo”, a spus Maria Constantin despre costurile pe care le-a avut vacanța ei din Jamaica.

Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
