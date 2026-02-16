Un pensionar, sursă de inspirație pentru designeri

Pe contul său de Instagram, Gerald Stratford, în vârstă de 77 de ani, își etalează cu mândrie varza roșie din propria grădină. În fotografii, îl vedem îmbrăcat într-o bluză de tip polar și purtând o pălărie cu un model ce amintește de textura acestei legume.

Stratford, care locuiește în satul Milton-under-Wychwood din comitatul englez Oxfordshire, a devenit un adevărat idol. Pentru cei jumătate de milion de urmăritori ai săi, pensionarul publică rapoarte despre recoltele sale de legume de dimensiuni impresionante – pe care le numește, spre deliciul publicului, „big veg”.

În doar câțiva ani, pensionarul englez Gerald Stratford a devenit un veritabil influencer în domeniul grădinăritului.

De la prima sa interacțiune cu noțiunea de „viral” în anul 2020 (momentul în care nepotul său i-a spus: „Gerald, cartofii tăi te-au făcut viral”), acesta a devenit un influencer în grădinărit și o sursă de inspirație pentru designerii de modă. Bluza polar cu motivul verzei provine din colecția brandului McQ by Alexander McQueen.

Un succes instantaneu

„De fiecare dată când apar cu el pe ecran, clipul are un succes instantaneu. Are mereu peste un milion de vizualizări”, spune Stratford despre ținuta sa din polar, într-o discuție cu revista Vogue.

Stratford a colaborat la acest proiect, iar brandul i-a inclus numele alături de ceilalți creatori. „Sunt mândru de asta”, afirmă el.

„Mi-am introdus legumele în lumea modei”, adaugă acesta. (Pe lângă casa de modă McQueen, el a lucrat deja cu Gucci, Burberry și White Stuff). Gerald adoră să taie legumele într-un mod care să le pună în evidență frumusețea interioară și spune că varza este una dintre cele mai spectaculoase. „Se pare că varza reușește mereu să aprindă imaginația oamenilor”, concluzionează el.

Obsesia pentru varză va atinge cote maxime

„Conform raportului „Pinterest Predicts”, în anul 2026, obsesia pentru varză va atinge cote maxime.

Dacă cele mai recente rapoarte reprezintă un indicator, Stratford are mare dreptate. Raportul de tendințe „Pinterest Predicts” susține că, în 2026, obsesia noastră generală pentru varză va atinge apogeul.

Motivul verzei (dar și al salatei, dacă suntem riguroși din punct de vedere tehnic) poate fi găsit peste tot. În colecția semnată de Sandy Liang a apărut o geantă în formă de varză, acest motiv a fost prezent și în linia de ceramică Dodie Thayer pentru Tory Burch, iar brandul Buccellati a creat o decorațiune de masă din argint în formă de varză.

De asemenea, leguma a devenit parte integrantă a compozițiilor florale din campania publicitară a colecției Highgrove x Burberry.

Varza din jad, cea mai mare atracție la un muzeu, în Taiwan

Conform CNN, cea mai mare atracție a Muzeului Național al Palatului din Taiwan este o sculptură din jad care înfățișează o varză. Pe TikTok, apar nenumărate rețete cu varza în rol principal, precum cabbage boil (varză fiartă cu mirodenii) sau celebra salată Green Goddess (Zeița Verde).

Varza se regăsește, de asemenea, în meniurile multor restaurante din New York: sub formă de gustare de bar la Sunken Harbor Club, în combinație cu crab („crabbage”) la localul Bong sau la grătar la Zimmis.

În restaurantul Eyval, aceasta este asociată cu citrice și curmale, este considerată „extrem de apetisantă” la Dr. Clarks sau în localuri japoneze precum Cotra, iar la Veselka apare, desigur, sub formă de sarmale.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE