Un vlogger român a făcut turul camerei de la Burj al Arab

Andrei Zbir se numără printre cei mai cunoscuți tineri vloggeri din România, iar recent și-a surprins fanii cu videoclipuri de la unul dintre cele mai scumpe hoteluri.

Vloggerul a mers în Dubai și s-a cazat tocmai la Burj al Arab, visul oricărui iubitor de lux. Zbir a făcut turul camerei sale într-un videoclip pe care l-a postat pe TikTok. Clipul devenit viral și a strâns mii de reacții.

„Uite am venit să stau și eu la Burj al Arab să văd cum e singurul hotel de șapte stele din lume. Acum duc gunoiul că am mâncat ceva în casă și mi-a fost așa puțin rușine să-i chem să-l ia”, începe videoclipul postat pe contul de TikTok al lui Andrei Zbir.

Vloggerul român a făcut turul camerei de peste 2.000 de euro din Dubai

Pentru nimeni nu mai este un secret faptul că Burj al Arab este unul dintre cele mai cunoscute, luxoase și scumpe hoteluri din lume. Hotelul din Dubai este printre obiectivele turistice atrage zilnic sute de curioși veniți doar ca să îi facă poză și mulți ar visa să se cazeze într-una din camerele cu scara interioară și vedere panoramică.

Zbir a filmat turul camerei sale și a început cu dormitorul, până la care trebuie să urci o serie de trepte din marmură.

„Să începem cu dormitorul care este sus. Trebuie să urci pe treptele astea care zici că-s de castel. Acesta e dormitorul, nu m-am văzut niciodată din perspectiva aceasta, dar sincer parcă îmi e frică că o să pice oglinda asta pe mine. (…) Televizorul stă ascuns, apeși pe buton și se ridică să te uiți”, spune el în clip.

Ce spune vloggerul român despre baia hotelului din Dubai

După dormitor, Andrei Zbir a trecut la baie. Acolo a filmat jacuzziul, mozaicul de pe pereți și marmura despre care spune că e veche de 30 de ani. În imagini, românul mărturisește că tema întregului hotel este aurul și spune că fiecare lucru a fost vopsit în auriu tocmai ca să pară prețios.

„Asta e baia. În poze și în video poate pare kitsch, dar în realitate e superbă. Marmura aceasta este pe jos de vreo 30 de ani. Tema cumva este să fie totul de aur”, explică el.

Ce le-a cerut vloggerul român angajaților de la Burj al Arab

Zbir spune că a mers în Dubai alături de câțiva prieteni și într-o seara și-a dorit să îi cheme în hotelul său la un meci. Partida dintre FCSB și Dinamo Zagreb nu putea fi urmărită, în mod normal, la televizorul din cameră.

Totuși, angajații i-ar fi căutat special canalul și s-au asigurat că la ora stabilită vloggerul român va putea urmări meciu la televizor.

„O chestie foarte mișto sunt serviciile. Am venit aici și am zis că îmi chem și eu prietenii să ne uităm la meci. Meciul e FCSB cu Dinamo Zagreb și mi-au căutat programul și mi-au spus clar dai pe canalul 1500”, a mai povestit el.

Camera în care a stat vloggerul român avea peste 300 mp și costă peste 2.000 euro pe noapte

După ce mai filmat și zona de birou, barul, și livingul, vloggerul român le-a dezvăluit internauților că suprafața camerei în care stă este de aproximativ 380 mp.

„Aici e un bar, am făcut o mare masă câmpenească. (…) Aici este livingul, toată camera aceasta are aproximativ 380 mp”, explică el.

La Burj al Arab, prețul camerelor de tip duplex, cu scară interioară pornește de la 2.140 de euro pe noapte, potrivit informațiilor găsit pe site-urile de profil. Acesta poate ajunge și până la 3.000 de euro în funcție de numărul de dormitoare și facilități.

În 2020, după ce a câștigat turneul de la Dubai, Simona Halep a avut parte de o noapte de poveste la Burj al Arab. La acel moment, sportiva recunoștea că nu fusese niciodată în hotelul vedetă din Emiratele Arabe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE