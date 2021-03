Ellie White și Doru Tinca, detalii despre nuntă după 14 ani de relație. „O facem în șapte locații, în fiecare locație 50 de persoane și mergem de la una la alta”

„La începutul relației a fost cu: „vrei fată? hai să facem” și nu s-a nimerit nicicum. A fost romantismul cu așezat în genunchi, cerut, a existat o cerere în căsătorie. A existat o logodnă pe vapor făcută în Anglia. M-a condus tatăl lui la altar. Am ciocnit șampanie”, a spus Ellie White la o emisiune tv.

„Ea n-a vrut la început și i-am zis: noi doi împreună facem copii. Și a zis că nu, sub nicio formă, că are carieră. Am și zis că vreau un băiețel și după aceea o fetiță. Și așa au venit”, a declarat Doru Tinca.

„Facem nuntă, doar că o să facem în Brașov și o facem în șapte locații, în fiecare locație 50 de persoane și mergem de la una la alta. Îți spun că n-a gândit-o nimeni până acum.

La botez la Mihăiță pe la mijlocul botezului făceam permutări pe mese. Am avut încă trei mese în plus, adică cam 30, 40 de persoane. În mod normal avem familii destul de numeroase, Ardeal și Moldova, și foarte mulți prieteni. Cred că undeva în jur de 350 o să fim”, a continuat el.

„Dacă mă întrebai acum 10 ani aș fi zis altfel, dar pe măsură ce trece timpul mai scade din pompon. Eu sunt de părere că mireasă ești o singură dată în viață dacă ai noroc, iar cu rochiile albastre și roz te poți îmbrăca oricum.

Rochia de mireasă ar trebui să fie puțin diferită de una de eveniment. Dacă va fi să fie, clar va fi o rochie albă de mireasă, cât de simplă sau complexă mai vedem”, a adăugat artista.

Citeşte şi:

ENEL l-a prins pe patronul cimitirului ilegal că fură curent, dar șeful Gărzii de Mediu Tulcea le-a cerut să nu-l întrerupă: „Obiectiv de interes național”!

Ce cred eu că s-a întâmplat cu adevărat pe 10 august 2018. Mesaj pentru cei revoltați de închiderea dosarului

STUDIU | Nu doar că vaccinul e recomandat celor care au făcut COVID, dar ei dezvoltă cei mai mulți anticorpi. La ce valori au ajuns

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ce a spus Merkel despre Halep pe holurile Parlamentului European: „Mereu mă oprește și mă întreabă”

Playtech.ro BOMBĂ! Cine este, de fapt, femeia care a omorât doi copii! Cât de bogată e...

Observatornews.ro Fraţi români, executaţi pe malul unei bălţi de pescuit, în Belgia. Un fost ofiţer de poliţie i-ar fi ucis pe cei doi

HOROSCOP Horoscop 4 martie 2021. Balanțele au șansa de a face pași importanți în direcția dorită

Știrileprotv.ro Explicaţia tinerei din Moldova care s-a dezbrăcat în semn de protest în faţa poliţiei. Umilinţele la care a fost supusă atât ea, cât şi colegele ei

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Oferte speciale pentru femei și tombolă cu premii, în luna martie (Publicitate)