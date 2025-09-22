Elton John s-a căsătorit cu iubitul său, David Furnish, pe 21 decembrie 2005. Ei au 2 copii, Zachary, în 14 ani, și Elijah, în vârstă de 12 ani.

Superstarul muzicii pop a avut o aventură sexuală cu un agent KGB pe acoperișul unui hotel. În 1979, Elton John a fost unul dintre puținii artiști occidentali cărora li s-a permis să concerteze în spatele Cortinei de Fier. El a susținut 8 concerte în Leningrad și Moscova.

„Știam că suntem supravegheați constant”, a declarat Elton John, într-un interviu din 2013.

„Aveam un translator pe care în mod evident îl plasaseră ei”, a explicat artistul. În acea perioadă, majoritatea vedetelor care vizitau URSS erau monitorizați îndeaproape de autorități.

După ce și-a dat seama că era spionat, Elton John a decis să-l compromită pe agent: „Până la urmă am făcut sex cu el pe acoperișul hotelului”.

Deși muzica sa era interzisă oficial, fanii sovietici îl cunoșteau datorită copiilor ilegale ale albumelor sale. Potrivit profesoarei de istorie Sarah Davies, „guvernul britanic a văzut în acest turneu o oportunitate de a-și consolida prestigiul și influența”.

În anii ’50 a început schimbul cultural între Marea Britanie și URSS. Artiști precum Helen Mirren și Laurence Olivier au vizitat cele două țări în anii următori.

Înainte de Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, conducerea sovietică a dorit să se prezinte mai deschisă față de Occident. Astfel, artiști precum Cliff Richard, în 1976, și trupa Boney M, în 1978, au concertat la Moscova și la Leningrad.

Elton John le-a oferit fanilor sovietici o imagine exotică, apărând pe scenă în pantaloni roz, șapcă în carouri și cizme cu toc înalt.

Concertele sale au devenit o senzație și au deschis calea pentru alți artiști occidentali să concerteze în Est, așa cum și-a dorit cântărețul britanic.