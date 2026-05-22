Mesajul Elwirei Petre a atras atenția internauților care îi urmăresc activitatea din mediul online și o apreciază pentru sinceritatea sa.

„Uneori, cea mai obositoare luptă este aceea în care încerci să pari că ești bine tot timpul. Să zâmbești chiar și când ești epuizată. Să fii «puternică» pentru toți. Să nu arăți niciodată cât de mult simți.

Dar am înțeles că sensibilitatea nu este o slăbiciune. Faptul că simt profund, că mă atașez, că îmi pasă… nu mă face fragilă. Mă face umană”, a transmis vedeta pe rețelele de socializare.

Coregrafa a mărturisit că nu mai încearcă să pară că e femeia perfectă și că nu mai simte nevoia să demonstreze nimic nimănui

„Astăzi nu mai încerc să par «femeia perfectă». Nu mai simt nevoia să demonstrez cât pot duce sau cât pot rezista. Învăț doar să fiu bine cu mine. Să aleg ce îmi aduce liniște. Și să rămân feminină, blândă și sinceră, chiar într-o lume care confundă uneori duritatea cu puterea.

Cred că o femeie devine cu adevărat puternică atunci când nu se mai ascunde de partea ei sensibilă”, a mai spus Elwira Petre.

Elwira și Mihai Petre sunt căsătoriți din 2008 și au împreună două fete. Formează unul dintre cele mai solide cupluri atât acasă cât și pe ringul de dans, iar în cadrul unui interviu acordat recent, coregrafa a vorbit despre discuțiile care intervin în relația cu soțul ei.

„Intervin discuții în fiecare zi, e normal, e ceva ce se întâmplă și ar fi anormal să nu se întâmple. Ce e important este că, în mulți ani, noi suntem de mulți ani împreună, am învățat cum să trecem peste discuții, am învățat ce e important și ce e mai puțin important”, a declarat Elwira Petre pentru Spynews.ro.

