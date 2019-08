De Dana Aramă,

Festivalul Cerbul de Aur 2019 va avea loc în perioada 22-25 august în Piața Sfatului din Brașov.

Printre artiștii care vor susține concerte la Festivalul Cerbul de Aur 2019 se numără și celebra cântăreață britanică Emeli Sande. Este primul spectacol pe care Emeli Sande îl susține în România.

Emeli Sandé, autoarea hitului „My Kind Of Love”, va concerta la Braşov pe 23 august, în ultima zi de concurs, potrivit Mediafax.

„Next to Me”, „Read All About It”, „Beneath youre Beautiful” sunt câteva dintre hiturile cu care artista britanică a cucerit inimile fanilor din întreaga lume.

FOTO: Northfoto

Citeşte şi:

Eda Marcus şi Elvin Dandel prezintă Cerbul de Aur 2019

GSP.RO Mauro Icardi - Inter, final de poveste. Wanda vrea să-i dea in judecată

Unica.ro Vești proaste de la IML: cui aparțin oasele ridicate din curtea lui Gheorghe Dincă

Viva.ro Cutremurător! Cui aparțin oasele găsite în curtea monstrului din Caracal! INML a făcut totul public! Fiica lui Dincă a dat primele declarații....