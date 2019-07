Marți, 16 iulie 2019, 12:19

Cea de-a XIX-a ediţie a Cerbului începe în forţă! În prima seară, pe 22 august, Ştefan Bănică jr. va ridica publicul în picioare, aşa cum o face la fiecare concert al său. Cu 16 discuri de autor, peste 30 de videoclipuri, piese devenite hituri clasice şi mii de concerte sold out în toată ţara, Ştefan Bănică jr. revine pe scena de la Braşov, într-un recital electrizant. „Mă bucur că se continuă tradiţia Festivalului Cerbul de Aur. Mă leagă multe amintiri frumoase de Festivalul de la Braşov, fie că am avut recitaluri sau am văzut şi am ascultat artişti internaţionali la care nici nu visam, mai ales la începutul anilor 90”, declară celebrul artist. „Anul acesta am răspuns cu mare plăcere invitaţiei de a susţine un recital. O să cânt alături de Rockn roll band şi grupul vocal The 50’s şi sper să fie un concert de care să se bucure toate generaţiile prezente la spectacol, dar şi telespectatorii. Aşadar, s-o facem lată, încă o dată!”, încheie Ştefan.

A doua zi, pe 23 august, este rândul Irinei Rimes să urce pe scena din Piaţa Sfatului! Singurul artist român care a lansat un proiect special – prima trilogie muzicală „Iubiri secrete”, Irina mărturiseşte că a visat de mică să cânte la Cerbul de Aur. „Să cânt în concurs. Dar uite că viaţa a aranjat şi mai frumos, să vin în recital. Mulţumim pentru invitaţie. Promitem să facem un show de muzică original, inspirat şi interesant”, spune tânăra artistă.

Acestea nu vor fi singurele recitaluri şi momente muzicale speciale, organizatorii promit şi alţi artişti îndrăgiţi, români şi străini, pe scena Festivalului.

Pe lângă recitalurile vedetelor invitate, 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare vor cânta pentru premii de peste 55 de mii de euro.

