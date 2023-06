Emi de la Noaptea Târziu și iubita sa, Mădălina au devenit astăzi soț și soție, iar la scurt timp au postat și primele imagini de la eveniment. Au atras toate privirile în ziua cea mare cu ținutele pe care le-au purtat.

Colegii lui Emi de la Noaptea Târziu au postat câteva mesaje pentru cei doi. Cucu le-a urat un „Casa de piatră” special. Nașii celor doi sunt Cosmin natanticu și soția lui, potrivit Spynews.

„E oficila, unul din „ăia 3 de la Noaptea Târziu” a spus „DA”. Felicitări, dragilor! Casă de piatră. Eu…tot # singurCuc”, a scris artistul, pe Instagram.

La ce show nu ar participa Emi de la Noaptea Târziu

Emi a făcut echipă la „Te cunosc de undeva” sezonul 17 cu prietenul său, Cuza, iar cei doi au câștigat premiul de 15.000 de euro. În trecut, băieții au făcut parte din show-ul „Asia Express”. Întrebat la ce fel de emisiune nu ar participa, Emi a fost sincer.

„Nu aș participa niciodată la ceva de genul Survivor. Nu spun asta fiindcă desconsider emisiunea. Nici vorbă! Sau fiindcă o subestimez. Nu, fiindcă sunt sigur că nu e deloc ușor de realizat o asemenea producție de televiziune!

Doar că mi se pare genul de emisiune destul de statică. Adică există în cuprinsul ei momente în care lumea ia parte la diverse concursuri, în care agitația e prezentă, dar mai apoi încep secvențele de discuții. De bârfă, cum le spun eu! Iar astea nu sunt pentru mine. Eu sunt un tip activ, am nevoie de mișcare!”, a declarat Emi pentru Impact.

Emi a fost și a rămas mare fan al emisiunii de genul „Asia Expres”: „Aș concura oricând la așa ceva. Acum aș pleca într-o nouă aventură de asemenea gen, dacă mi s-ar cere. Însă nu cred că voi mai avea parte de o asemenea șansă. Într-un fel înțeleg și de ce. Fiindcă aș avea un mare avantaj față de ceilalți competitori, dacă mi s-ar întâmpla așa ceva!

Aș ști din start cum să citesc o hartă, cum să abordez o anume situație, fie ea și la limită, să-mi fac rost de una sau de alta.O dată ce ai trecut prin așa ceva, capeți experiență. Iar pentru mine totul a fost acțiune. D-aia cred că am și reușit să ajungem până în marea finală! Plus că am avut parte de un partener ideal, amănunt foarte important”, mai spune Emi pentru sursa citată.

