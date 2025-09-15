În cadrul emisiunii Survivor România, Emil Rengle a fost dur criticat, atât de colegii din emisiune, cât și de public, pentru atitudinea lui. El spune, în schimb, că acum a ajuns la o variantă mai bună și că a evoluat de atunci.

Emil Rengle a povestit că în perioada dintre cele două emisiuni la care a participat a fost una în care a evoluat. Dansatorul a făcut terapie, a mers și în Peru, dar a fost și în Bali, la retreaturi.

„În sfârșit, cineva a zis-o (…) Niciodată nu m-am supărat pe oamenii care mi-ai zis adevărul, pentru că, sincer, am avut oportunitatea de a crește și de a mă transforma (…) De la (n.r. o altă emisiune TV) până la Asia, am trecut prin procesul meu, de la șamani prin Peru, la retreaturi în Bali, terapie, plâns, dansat, am vindecat destul de mult și da, am fost șarpe, dar uite că am năpârlit”, a spus Emil Rengle, pe TikTok.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au câștigat a doua amuletă. Este pentru a doua oară consecutiv când au obținut avantajul, în cadrul emisiunii.

Emill Rengle și Alejandro Fernandez formează o echipă la Asia Express 2025, iar înainte de a pleca pe Drumul Eroilor, coregraful a postat pe contul de socializare prima imagine cu mama iubitului său, în timp ce îi gătea acestuia. Dansatorul are numai cuvinte de laudă la adresa soacrei lui.

Emil Rengle a mărturisit că este extrem de mândru de relația pe care o are cu soacra lui. „Îmi place la nebunie să gătesc și, sincer, Alejandro e cel mai fericit atunci când intru în bucătărie. Plăcerea vinovată? Clătitele cu ciocolată. La orice oră, în orice formă.

Mic dejun la pat sau cină târzie? Mic dejun, clar! Îmi place să-l pregătesc, să-l mănânc și să fie masa plină. Cină târzie nu prea, că deja visez la micul dejun de a doua zi. „Maria e bestie (n.r.: cea mai bună prietenă)!

Dar din aia bună, genul care te face să mănânci de parcă ai fi la masa de Crăciun în fiecare zi. Ne înțelegem super și a învățat deja să-mi facă cele mai bune clătite”, a mărturisit, recent, Emil Rengle pentru Click







