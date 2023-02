Voce puternică a generației sale, extrem de talentat, extravagant și performer charismatic în toate aparițiile sale, Emil Rengle a fost duminică, 26 februarie, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată la Kanal D.

Cu o poveste de viață extraordinară, Emil Rengle provine dintr-o familie cu posibilități modeste, din Oradea, însă a reușit să absolve cu brio Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, specializarea Coregrafie și a ajuns la cele mai mari școli de dans din America.

Emil Rengle și-a construit cu dedicare cariera de dansator și coregraf, a avut nenumărate apariții televizate și a colaborat cu unii dintre cei mai marți artiști români, precum INNA, Loredana, Marius Moga sau Alexandra Stan.

În anul 2018 a devenit cunoscut dansând pe tocuri și câștigând un prestigios show de talente, „Românii au talent”, și astfel a reușit să își cultive talentul și libertatea de exprimare, influențând pozitiv o generație întreagă.

„Dansul pe tocuri se practică nici nu știu de când. Făcusem un research despre tocuri, în general, și, atunci, am aflat că au fost inventate, în primă fază, pentru bărbați, pentru regi, pentru a fi la înălțime.

Deci, tocurile au fost purtate în istorie prima dată de către bărbați. Cu siguranță, nu sunt primul și nici singurul bărbat care am dansat pe tocuri. Ba chiar pot să spun că, în momentul în care am luat studii în străinătate, în America, am luat cursuri de dans pe tocuri, unde acest stil de dans se folosește pentru a dezvolta corpul, să se obișnuiască cu o diferită statură, cu o diferită poziție corporală care, mai apoi, automat, te face să coregrafiezi într-un mod diferit”.

„Trăiesc în adevărul meu, nu în adevărul altuia și nu aș vrea să trăiesc vreodată altfel decât cum sunt“

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Emil Rengle a fost întrebat dacă a fost un avantaj sau un dezavantaj să își recunoască orientarea sexuală. Dansatorul recunoștea, la începutul anului 2018, că este bisexual. La vremea respectivă, el a postat un video pe canalul său de YouTube, unde a vorbit deschis despre acest subiect.

„Nu știu cât de mulă legătură are una cu cealaltă. Din punctul meu de vedere, oamenii ce au apreciat a fost sinceritatea mea, indiferent de care ar fi fost adevărul meu. Au apreciat faptul că am fost onest.

E nevoie de foarte multă vulnerabilitate să te deschizi și să povestești despre tine, să te arăți lumii. E un curaj și e o muncă uriașă de a te arăta lumii așa cum ești și cred că a fost cea mai bună decizie din viața mea să mă arăt așa cum sunt.

Trăiesc în adevărul meu, nu în adevărul altuia și nu aș vrea să trăiesc vreodată altfel decât cum sunt. Drumul meu este al meu, cu bune și cu rele, cu greșeli pe care le-am făcut, cu învățături extraordinare”, a povestit Emil Rengle.

Și a continuat: „Sunt în descoperire. Mereu m-am arătat așa cum sunt. Nu există o altă imagine a lui Emil Rengle decât ceea ce este el. Eu sunt strâns legat ca om de artistul Emil Rengle.

Atunci când eu evoluez, arta mea evoluează. Atunci când eu mă schimb, arta mea se schimbă. Atunci când eu mă descopăr și dansez pe tocuri, sunt într-un fel. Atunci când renunț la tocuri sunt, din nou, pe un drum personal al meu, diferit.

Nu aș schimba asta. Ăsta ar fi și sfatul meu tuturor: fiți voi, pentru că aveți cel mai mare câștig în fața voastră, și anume, că sunteți speciali! Voi sunteți unicul așa cum sunteți și acolo este o infinitate de oportunitate.

Nu aș crede că faptul că am vorbit despre orientarea mea sexuală în mod deschis are vreo legătură cu câștigarea premiului. Absolut deloc!

Cred că faptul că sunt onest, că oamenii s-au conectat într-un mod pur, că am simțit energia aceasta și eu, și publicul a fost un motiv real pentru care ei au crezut în mesajul meu, l-au votat și și-au dorit ca acesta să devină numărul câștigător, cel puțin în anul acela”.

Emil Rengle, despre relația cu Alexandra Stan

Emil Rengle a avut dintotdeauna o relație specială cu Alexandra Stan. În 2014, artista l-a angajat pe dansator să-i facă o coregrafie. Cei doi au avut o legătură atât de puternică și au rămas în relații bune după ce au încheiat treburile profesionale. La un moment dat, fostul concurent de la „Survivor România” spunea că a avut o aventură cu Alexandra Stan, iar totul ar fi avut loc la inițiativa artistei.

„Niciodată nu am adus în atenția presei viața mea personală. Niciodată nu m-am afișat cu relațiile mele. Niciuna dintre relațiile cu adevărat pe care le-am trăit nu au ajuns în presă. Nu am declarat absolut niciodată că am avut o relație cu Alexandra Stan. Pot să spun că o iubesc ca pe sora mea. Femeia aceasta, ca om, mi-a schimbat viața. A adăugat enorm în bagajul meu. Ea este un om care a crezut în mine și mi-a dat aripi. O iubesc pe Alexandra Stan ca pe sora mea. E o iubire liberă. Nici eu, nici Alexandra nu credem în relații”.

