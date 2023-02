Emil Rengle a acceptat provocarea de a participa la rubrica „Sosurile iuți”, unde a răspuns întrebărilor incomode pregătite de Cătălin Măruță. Dansatorul a fost nevoit să răspundă la toate întrebările, iar când nu voia să citească întrebarea cu voce tare, el era nevoit să mănânce sos extrem de iute.

Fostul concurent de la Survivor România 2022 a dat detalii picante din viața lui. Emil Rengle a mărtusirit că a fost și este cumva îndrăgostit de cântărețul Randi, dar și-ar dori o aventură cu Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu.

„Am avut un crush pe Randi. Nu am avut niciodată ocazia să stau față în față cu el! Am fost îndrăgostit de Randi! E un lucru frumos să fii îndrăgostit. Eram mic, dar și acum sunt. E frumos și romantic, nu pot spune nimic rău despre acest om. E un bărbat foarte mișto. Sunt convins că toate femeile și toți bărbații sunt de acord că e un bărbat mișto. Eu sunt sub presiune când îmi place de cineva. L-am văzut și nu i-am zis nimic. M-am topit!”, a declarat dansatorul la PRO TV.

Și a continuat: „Mi-aș dori o aventură cu Alex Bodi. Ne-am înțelege bine, am face și sală împreună.”

Cătălin Măruță a spus că Randi urmează să fie invitat luni, 20 februarie, La Măruță, iar Emil Rengle a acceptat, cel puțin pentru moment, provocarea de a sta față în față cu el, potrivit protv.ro.

Emil Rengle nu mai dansează pe tocuri

Emil Rengle a câștigat „Românii au talent” după ce a impresionat pe toată lumea dansând spectaculos pe tocuri. Dansatorul a intrat din nou în atenția publicului după ce a participat la „Survivor România”, în același sezon cu Cătălin Zmărăndescu și Laura Giurcanu.

După ce s-a întors din jungla din Republica Dominicană, dansatorul a renunțat la tocuri și a explicat de ce a făcut această alegere. Emil Rengle susține că a reușit să descopere o altă latură a sa și este foarte mulțumit de ceea ce se întâmplă acum în viața lui.

„Nu mai dansez pe tocuri. Încă din emisiunea în care am fost în junglă am renunțat, este o perioadă extrem de frumoasă din viața mea, în care îmbrățișez total o altă parte din mine. Oricum, m-am jucat toată viața, atât cu viața, cât și cu energiile feminine, masculine, am încercat să mă descopăr și îmi place foarte mult ce trăiesc acum. Nu zic că nu se va mai întâmpla, că nu mă întorc, dar anul acesta am dansat cel mai puțin din viața mea. Mi-e dor”, a declarat dansatorul pentru ego.ro.

Emil Rengle se gândește să predea din nou cursuri de dans, pentru că există mulți doritori care vor să afle secretele acestui sport de la fostul concurent de la „Survivor România”.

„Ba da (n.r. – există oameni care își doresc să învețe să danseze de la el). Îmi e foarte dor de acei oameni și vreau să mă reconectez cu ei, astfel că o să urmeze. Arta dansului este, după părerea mea, una dintre cele mai vindecătoare forme de artă, indiferent că o faci în picioarele goale, pe tocuri, dezbrăcat, îmbrăcat. Este ceva care te ajută să te exprimi mai bine sau mai profund decât doar prin cuvinte, ținând cont de faptul că trupul nu minte, el doar se exprimă. Îmi place să îi ajut pe oameni și prin asta încerc să îi învăț să fie ei, să își lase libertatea pe care o au, dar de care au uitat.”

