Finaliștii și celelalte patru perechi de artiști s-au antrenat din greu pentru ultima gală a competiției difuzate la Antena 1. Emilian i-a lansat fără să vrea o provocare neașteptată lui WRS, chiar înainte de filmarea galei mult-așteptate a transforming show-ului. După ce au performat, Mihai Petre le-a spus celor doi concluzia lui: „Voi ajungeți să fiți naturali studiind o referință, ceea ce mi se pare o abilitate fantastică“.

„Sunt niște chestii pe care trebuie să le repeți mult ca să îți intre flow-ul”

Finala sezonului 19 „Te cunosc de undeva!” le-a adus numeroase provocări echipelor rămase în ultima cursă pentru trofeul emisiunii și, desigur, pentru premiul de 15.000 de Euro. WRS a primit însă o provocare în plus și cu „o greutate“ semnificativă pentru că a venit chiar de la colegul său, Emilian.

Totul a pornit de la referința pe care ruleta le-a oferit-o: melodia „They Dont Care About Us“, lansată de Michael Jackson. În fața juraților, WRS a mărturisit cu ce s-a confruntat. „Sunt niște chestii pe care trebuie să le repeți mult ca să îți intre flow-ul… Emilian n-avea nimic. (….).

Ne-am luat o sală de dans extra, ca să repetăm și a venit, după ce a stat două zile încontinuu pe YouTube la «How to dance like Michael Jackson (n.r.: Cum să dansezi ca Michael Jackson)». Și a venit, își gândise fiecare pas, vă jur! Eu am rămas: «Trebuie să țin pasul cu ăsta acum». Este extraordinar, felicitări, ești tare rău!“, i-a spus WRS colegului său de echipă.

Cei doi finaliști s-au pregătit sârguincios și la orele de actorie. „Sunt două referințe: este o revoltă, o revoltă spusă cu voce tare și privind planeta asta în ochi… pe vinovați, în ochi. Are un ritm extraordinar și are o putere de a rosti cuvintele – este o singură gură care vorbește despre toate durerile lumii“, a afirmat Adriana Trandafir la antrenamente.

„Michael Jackson – nu se putea mai bine, sincer! Din punctul meu de vedere, e un personaj cu greutate foarte mare și, pe lângă treaba asta, e foarte mult de lucru, e foarte greu (…). Este un personaj colosal, omul ăla nu stă o secundă pe scenă, mie asta mi se pare cel mai greu“ , a subliniat Emilian.

„Asta înseamnă performanță: să studiați mult mai mult și separat, și împreună”

Nici el și nici WRS nu au stat o secundă pe scena „Te cunosc de undeva!”, unde au avut un performance de excepție care a fost trăit la maximă intensitate de toți cei din platoul de filmare. „Este cea mai mare aglomerație posibilă de detalii. Când am văzut referința, m-am crucit și m-am rugat pentru voi, pentru că mi se pare o provocare extremă. (…).

Voi ajungeți să fiți naturali studiind o referință, ceea ce mi se pare o abilitate fantastică“, a declarat Mihai Petre, iar Andreea Bălan a exclamat: „Asta înseamnă performanță: să studiați mult mai mult și separat, și împreună. Și voi, în seara asta, chiar ați făcut o super performanță. Mi se pare cel mai bun moment al vostru, ever!“.

Momentele integrale ale celor patru echipe finaliste, ale celorlalți concurenți și clasamentul finalei „Te cunosc de undeva!”, sezonul 19, telespectatorii le pot descoperi sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

