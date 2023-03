Emisiunea „Bravo, ai stil!”, mutată de la Kanal D. Pe ce post va fi difuzată și când va începe show-ul prezentat de Ilinca Vandici

Kanal D2, noul post TV, va emite full HD din 2 aprilie, odată cu lansarea noului sezon al show-ului inspiraţional „Bravo ai stil!”, cu o ediţie specială, în premieră, duminică, de la ora 19:00.

Conform unui comunicat de presă, „stația Kanal D2 va veni cu o alternativă de programe pentru publicul larg, cu producţii originale, entertainment de calitate şi informaţie utilă”. Ugur Yesil, CEO şi Executive Board Member Kanal D, a făcut primele declarații.

„«Bravo, ai stil!» va face parte din grila de programe a Kanal D2”

„Ne bucurăm mult să venim cu veşti bune, mai ales în această zi specială. Kanal D2 va emite începând din 2 aprilie, va fi o televiziune generalistă, cu o adresabilitate naţională. «Bravo, ai stil!», o emisiune fashion, cu un succes uriaş, va face parte din grila de programe a Kanal D2.

E un transfer important, strategic, care are legătură şi cu poziţionarea noului post TV. Ne dorim să aducem în faţa micului ecran, la Kanal D2, un public eterogen, activ, dinamic, căruia îi vom oferi diversitate, conţinut fresh într-o abordare proprie, aşa cum l-am obişnuit. La 16 ani de Kanal D, le mulţumim atât telespectatorilor, cât şi partenerilor noştri, ei ne-au inspirat să fim tot mai buni în ceea ce facem zi de zi”, a declarat acesta.

Despre noul sezon „Bravo, ai stil!”

„Bravo, ai stil!”, show-ul inspiraţional despre atitudine şi evolutie, se pregăteşte să-şi redeschidă porţile, la Kanal D. După ce a creat comunități uriaşe de fani şi a lansat vedete în industria entertainmentului românesc, dar şi generaţii de influenceri, reality show-ul va readuce în atenţia milioanelor de telespectatori concurente gata să strălucească şi să inspire, aşa cum au făcut-o înaintea lor şi alte tinere necunoscute publicului larg şi care au avut un parcurs extraordinar.

Înscrierile au început de multă vreme, peste 700 de persoane au aplicat deja, anunță Ilinca Vandici. „Este castingul deschis încă de anul trecut. Acest sezon o să fie fără celebrități, asta înseamnă că orice doamnă și domnișoară care își dorește să strălucească și să fie în lumina reflectoarelor trebuie să vină să ne cunoască și să se bucure de experiența asta absolut fabuloasă pe care o dă acest show fenomen.(…)

„Ultimele sezoane au fost cu celebrități, acum ne întoarcem la început”

Pot să spun așa din casă că deja sunt înscrise 700 de persoane. Castingul încă este deschis. Este al 8-lea sezon și vine cu o energie foarte, foarte bună și mi se pare că este un fel de reîntoarcere la rădăcini. Ultimele sezoane au fost cu celebrități, acum ne întoarcem la început și ne place enorm. Sunt atât de multe femei superbe în țara asta cu un potențial fantastic, chiar dacă nu sunt pasionate de modă. Moda asta se învață pentru că nici eu nu eram strălucită în modă.

Îmi plăcea să mă îmbrac și să-mi cumpăr haine, dar nu știam mare lucru. Am învățat în timp ce am stat și i-am ascultat pe jurați în fiecare ediție. Am învățat foarte multe lucruri, iar acum îmi este foarte ușor când merg la cumpărături și îmi aleg ce mi se potrivește”, a spus Ilinca Vandici, conform radioimpuls.ro.

