Emisiunea cu măști realizată de Dan Negru a fost cumpărată de un post din Ungaria. „În campania „cumpărați produse românești” să luăm în seamă și programele TV”

De Denisa Macovei,

Emisiunea din Ungaria, care este deja difuzată, respectă „în oglindă”, formatul românesc „Scena Misterelor”, având aceeași grafică și scenografie, diferit fiind doar numele. „Nu sunt cine sunt” s-ar traduce numele show-ului unguresc.

„Scena Misterelor” este o emsiune care a fost difuzată de Antena 1 anul trecut. Practic, emisiunea cu măști a fost adaptarea pentru un format cu mai multe ediții a Revelionul starurilor cu Dan Negru, însă formatul de pe Antena 1 își are rădăcinile în emisiunea de acum zeci de ani de pe TVR1, „Cu mască, fără mască”.

„E un format românesc de divertisment cu platou TV vândut pe piața internațională. E o speranță că România poate fi mai mult decât o piață de desfacere cum e acum. Când ai hnow how internațional e ușor să faci performanță. Hai să inventăm nu doar să copiem și faptul că Scena Misterelor s-a vândut extern poate să fie un imbold. Se poate. După ce în anii 2000 am făcut cu ajutorul domnului Lazarov primele mari formate internaționale, de câțiva ani cred în produsele românești. Scena Misterelor e unul dintre ele. Așa cum e și Next Star. În campania „cumpărați produse românești” să luăm în seamă și programele TV originale „made în România”, a declarat Dan Negru pentru www.paginademedia.ro.