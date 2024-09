Dacă ar trebui să își alegă un domeniu pe celebra podea de la „The Floor”, cel mai probabil Dan Negru și-ar alege baschetul, o pasiune pe care și-a urmat-o în copilărie și adolescență. Celebrul prezentator al show-ului „The Floor” își amintește cu nostalgie despre acea perioadă, dominată de ore întregi petrecute pe terenul de baschet, o activitate născută din admirația pentru echipele de baschet din fosta Iugoslavie. În copilărie, Dan Negru juca baschet până la 7-8 ore pe zi, alimentat de dorința de a imita jucătorii de elită de la acea vreme.

„Până în clasa a V-a, a VI-a, jucam fotbal nonstop. Apoi am descoperit baschetul, spre disperarea alor mei, care voiau să învăț, să dau la facultate. Eu eram tot timpul la baschet. Adică, ajunsesem la un moment dat să joc baschet cam 7-8 ore pe zi până când s-a supărat tata și nu m-a mai lăsat. Aveam veri întregi în care stăteam 7-8 ore la baschet. Jucam baschet pentru că fosta Iugoslavie avea la acea vreme cele mai bune echipe de baschet. Noi ne uitam la ei cum câștigă campionate mondiale, europene și atunci încercam să îi imităm”, povestește Dan Negru.

La fel cum și-a dedicat copilăria și adolescența acestui sport, astăzi își canalizează energia în noul format TV de la Kanal D, care aduce competiția la un alt nivel. Acesta aduce în prim-plan o competiție intensă, în care serii de câte 49 de concurenți își testează cunoștințele și strategiile în domenii variate. La fiecare patru ediții un mare câștigător intră în posesia premiului de 50.000 de lei.

Dan Negru colecționa timbre în copilărie

Într-o pauză de filmări pentru „The Floor”, Dan Negru a dezvăluit o parte din preocupările copilăriei sale și s-a aflat că îndrăgitul prezentator era un colecționar înfocat de de timbre, nasturi metalici, mingi de fotbal și autografe.

„Era o modă pe atunci să colecționezi timbre. Colecționam timbre, încă le am. Și, la un moment dat, colecționam nasturi. Erau nasturi metalici, când eram copil, și îmi plăceau mult de tot. Am avut multe colecții, acum dacă stau să mă gândesc; țin minte că am avut și colecție de mingi de fotbal, unele chiar cu autografe. Mă duceam la vestiare și luăm autografe, dar la fotbaliștii de la Poli Timișoara de atunci. Timbre, mingi de fotbal, autografe și nasturi, asta colecționam”, a povestit, în culise, Dan Negru.

