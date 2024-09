Prezentat de Dan Negru, „The Floor” promite să capteze atenția întregii familii, oferindu-le tuturor amatorilor de entertainment de calitate ocazia de a-și pune spontaneitatea la încercare. „The Floor” nu este doar un spectacol de divertisment captivant, ci și o competiție corectă și intensă.

Fiecare dintre cei 49 de concurenți intră pe uriașa podea interactivă cu același obiectiv: să cucerească întreaga arenă și să plece acasă cu marele premiu de 50.000 de lei. Despre emisiune, Dan Negru ne-a făcut mai multe dezvăluiri, chiar s-a declarat încântat să aibă alături de el, în show, un robot.

Libertatea: Am aflat că pe 14 septembrie e premiera „The Floor”, quiz show-ul pe care îl prezinți la Kanal D. Ce te-a atras la acest proiect, care e la al doilea sezon, nu?

Dan Negru: Am prezentat în anii ăștia de TV vreo 25 de formate diferite, toate succese cunoscute de public, de la revelioane la show-uri cu copii, vedete și farse, dar cel mai bine mă simt acum prezentând quiz și “The Floor” e nava amiral a quizurilor din toată lumea. E o onoare să fiu la bordul celui mai popular quiz mondial.

„Spre deosebire de alte programe TV unde cuplurile sunt despărțite sau vedetele sunt umilite, aici e despre creierul concurenților”

-Cum se desfășoară selecția concurenților pentru emisiune și ce abilități trebuie să aibă aceștia pentru a avea succes la „The Floor”?

-Selecția e dificilă pentru că sunt foarte mulți care își doresc să participe. Creierul e singură condiție a show-ului. Spre deosebire de alte programe TV unde cuplurile sunt despărțite sau vedetele sunt umilite, aici e despre creierul concurenților. De asemenea, contează spontaneitatea celor care participă la emisiune. Pentru că răspunsurile trebuie să vină într-o limită de timp. Nu poți sta pe gânduri.

-Există vreun moment memorabil sau o poveste din culise care te-a impresionat până acum în timpul filmărilor „The Floor”?

-Am un robot cu tehnologie AI cu care colaborez la The Floor și îmi pare o senzație curioasă și interesantă, deși nu sunt un fan al dezvoltării tehnologice cu orice preț. Nu cred în viitorul roboților, dar la The Floor am văzut cum un robot poate să țină locul unui om. Ce mi s-a părut interesant e că în pauze stătea liniștit, fără să ceară nimic.

-Ce impact sperați tu și echipa să aibă noul sezon al emisiunii asupra telespectatorilor și industriei de televiziune?

-În TV e că în politică, faci un format, lucrezi la el apoi vin alegerile și poporul votează. Doar că e în politică e o dată la 4 ani și la noi, în televiziune, e zilnic sau săptămânal.

Dan Negru: „Premiul pentru câștigătorul unei serii complete de joc e de 50.000 de lei”

-Ce ne poți spune despre premiile sau recompensele pe care le pot câștiga concurenții în noul sezon „The Floor”?

-Premiul pentru câștigătorul unei serii complete de joc (n.r. – o serie are patru ediții) e de 50.000 de lei.

-Ai spus despre emisiune că e „un show uşor de înţeles de toţi ai casei”. Deci îl recomanzi și pentru copii?

-Am făcut show-uri cu copii, dar am făcut și show-uri nerecomandate copiilor. Știu cum sunt toate. Asta e unul pentru toată familia, de la bunici până la nepoți. Este un show cu întrebări din domenii accesibile, din preocupări ce acoperă multe preferințe, nu e ceva complicat. Dar trebuie să gândești rapid.

-Ești și foarte activ pe rețelele de socializare, în special pe Facebook. Ce te-a mânat să spui acolo povești uitate, iar unele dintre ele neștiute?

-Mă uităm la audiența unei postări pe care am pus-o în social media zilele trecute și m-a îngrijorat când am văzut că peste 4 milioane de oameni au văzut-o. Asta înseamnă audiența tuturor televiziunilor de știri românești laolaltă. Pe mine, că om de TV, asta mă sperie că arată alternativă televiziunii. De asta am ales să folosesc și o astfel de alternativă la TV clasică.

