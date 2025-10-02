Cel care va intra săptămâna viitoare sub acoperire este Andrei Crizbășan, directorul de dezvoltare al companiei Doripesco. Tânărul va descoperi toate procesele din cadrul companiei și va interacționa în mod direct cu angajații, având astfel oportunitatea să le cunoască poveștile de viață, dar și să le observe îndeaproape munca.

Afacerea a fost înființată chiar de către tatăl său, Dorin Crizbășan, în anul 1995, când avea doar doi angajați. În prezent, a ajuns la o cifră de afaceri de 5 milioane de euro, peste 10 domenii de activitate și 250 de angajați. Compania reprezintă unul dintre cei mai importanţi producători şi procesatori de peşte din ţară.

„Bucuria mea supremă este că, din colectivul de oameni pe care i-am adus după mine de-a lungul timpului, fac parte astăzi și copiii mei. Atât Andrei, cât și Alexandru, au preluat lucrurile din mers și au fost implicați în activitatea companiei încă de mici”, spune Dorin Crizbășan.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Ce va descoperi Andrei Crizbășan în afacerea familiei, cum se va descurca în noile ipostaze, dar și ce povești va afla, vom putea vedea începând de joia viitoare, de la ora 22:30, într-o nouă ediție Șef sub acoperire, la PRO TV.